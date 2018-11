Wirecard stellt Voucher-Lösung für Sporterlebnisplattform Fitfox by SportScheck bereit / Die Wirecard Voucher-Plattform ist eine umfassende Omnichannel-Lösung und deckt digitale Couponing-Formate ab

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, baut seinEngagement für die Sporterlebnisplattform Fitfox aus. Diehundertprozentige Tochter des Sportfachhändlers SportScheck bietet inüber 100 deutschen Städten mehr als 10.000 verschiedeneSporterlebnisse an und setzt ab sofort auf die Voucher-Lösung vonWirecard. Dank der innovativen Plattform integriert Fitfox einumfangreiches Customer-Retention-Programm in sein bestehendes System.Die Wirecard-Plattform stellt Coupons, Voucher und Gutscheinkartenauf sämtlichen digitalen Kanälen bereit und integriert auch physischeGutscheinkarten.Der Markt für Gutscheine und Rabatt-Voucher wächst stetig. Für2019 wird laut Juniper Research erwartet, dass es weltweit 1,05Milliarden Coupon-Nutzer geben wird. Damit würde sich die Anzahl seit2014 (560 Millionen Nutzer) fast verdoppeln. Mit derVoucher-Plattform unterstreicht Wirecard sein Investment in diesenWachstumsmarkt. Die Plattform kombiniert alle gängigenVoucher-Formate in einer volldigitalisierten Lösung und ermöglichtFitfox, sein Kundenbindungsprogramm auf allen Kanälen zur Verfügungzu stellen. Die entsprechenden Maßnahmen lassen sich dabei inbestehende App-Ökosysteme integrieren, als QR-Code bereitstellen oderin Form einer Gutscheinkarte in das Offline-Nutzererlebnis einbetten.So erreicht Fitfox Kunden und Interessenten an sämtlichenTouchpoints."Kundenbindungsmaßnahmen sind besonders erfolgreich, wenn sie sichnahtlos in die Nutzererfahrung der Kunden integrieren lassen",erläutert Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods von Wirecard."Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Fitfox auszubauen. UnsereLösung bietet Fitfox die Möglichkeit, ihre Omnichannel-Strategie zurKundenbindung und Neukundenakquise auszubauen und den Kauf- sowieZahlungsprozess für Gutscheine und Coupons zu digitalisieren.""Das flexible Erleben von Sport, wie wir es anbieten, funktioniertnur durch eine Kombination von Online-Buchung und Offline-Erlebnis",sagt Dustin Selke, Gründer und Geschäftsführer von Fitfox. "Wir sindfroh, mit Wirecard einen Partner zu haben, der unsere Bedürfnisseversteht und uns eine Lösung anbietet, die sich nahtlos in unserOmnichannel-Ökosystem integrieren lässt. Mit der WirecardVoucher-Plattform erreichen wir bestehende und neue Mitglieder anallen Touchpoints und können sie mit gezielten Maßnahmen für unserAngebot begeistern."Die Sporterlebnisplattform Fitfox ist eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der Sportplattform SportScheck, die wiederumunter dem Dach des Handelskonzerns Otto Group agiert. Das 2013gegründete Unternehmen vertraut bereits seit längerem auf dieZahlungsakzeptanzlösung von Wirecard. Die Implementierung derVoucher-Plattform markiert einen weiteren Meilenstein derZusammenarbeit.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über FitfoxFitfox wurde 2013 von Max Tymoszuk, Edwin Hammond und Dustin Selkein Hamburg gegründet und hat sich zum Marktführer für die Buchung undNutzung von Sporterlebnissen ohne Verträge oder festeMitgliedschaften in Deutschland entwickelt. Auf fitfox.de habenNutzer Zugang zu über 10.000 verschiedenen Sportaktivitäten in mehrals 100 deutschen Städten. Im Frühjahr 2018 wurde Fitfox zueinhundert Prozent von der SportScheck GmbH akquiriert und ergänztdas Ökosystem mit dem Angebot von Sportveranstaltungen undSportreisen.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comFitfox-Medienkontakt:Fitfox GmbHMeryl BlankTel.: +49 (0) 40 882 153 752E-Mail: meryl@fitfox.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell