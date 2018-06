Wirecard steigt zusammen mit Visa in den digitalen Fleet-Card-Markt ein / Wirecard Fleet & Mobility ist die erste, voll digitalisierte Open-Loop-Lösung für Verbraucher, Banken und Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Aschheim, München (ots) - Wirecard, der führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, gibt ein neuesFleet-Card-Programm bekannt, das Verbrauchern, Unternehmen, Bankenund Mineralölgesellschaften die erste vollständig digitale Open-LoopFleet-Card-Lösung bietet. Das Produkt wurde zusammen mit Visa, demglobalen Marktführer im Zahlungsverkehr, entwickelt und ist eineErweiterung der kürzlich unterzeichneten strategischen Partnerschaftzwischen Wirecard und Visa.Die Flottenlösung kombiniert hochentwickelte Flottenmanagement-,Tracking- und Reporting-Tools mit der Möglichkeit, Leistungen zuautorisieren, zu verwalten und sicher zu bezahlen - wie etwa Beträgefür Flottenwartungen, Kraftstoff, Unterkunft und Verpflegung. Da diegesamte Lösung auf Visas Open-Loop-Karten basiert, kann das Produktim gesamten Visa-Netzwerk eingesetzt werden - ohne die technischenEinschränkungen geschlossener und privater Netzwerke. Die Lösung wirdzunächst in den Ländern Mittel- und Osteuropas, des Nahen Ostens undAfrikas (CEMEA) eingeführt.Die Wirecard-Plattform ermöglicht in diesem RahmenEchtzeit-Verarbeitung und -Verwaltung von Informationen wieKraftstoffverbrauch, Kilometerzahl, Produktivität, Wartungszyklen,Kartenlimits und Ausgabemuster bei diversen Händlern. Neben denFlottenmanagementkapazitäten können die Karten auch flexibel vonFahrern genutzt werden, um für Unterkünfte oder unvorhergeseheneAusgaben wie Reparaturen zu bezahlen. Gleichzeitig behält derFlottenmanager die Kontrolle und kann Zahlungen in Echtzeitgenehmigen oder verweigern.Der weltweite Fleet-Card-Markt ist im Aufstieg: Nach dem jüngstenBericht von Allied Market Research, wird der weltweiteFlottenkartenmarkt für 2016 mit 595.720 Mio. USD bewertet und sollbis 2023 auf 842.410 Mio. USD ansteigen, was einem durchschnittlichenjährlichen Wachstum (CAGR) von 5,3 Prozent von 2017 bis 2023entspricht.Arne Matthias, Executive Vice President Issuing bei Wirecard,sagt: "In der Vergangenheit haben Unternehmen, die Flotten betreiben,in der Regel mehrere Systeme benötigt, die mit verschiedenenDienstleistern für die Verwaltung von Fahrzeugen und Fahrernverbunden sind. Das ist kostspielig und zeitaufwendig. DasFleet-Card-Programm, das wir zusammen mit Visa aufgebaut haben,vereint alles in einer effizienten Lösung. Durch die Kombinationunseres technischen Know-hows und Visas Open-Loop-Zahlungssystem sindwir jetzt in der Lage, den Fleet-Card-Sektor weltweit zurevolutionieren. Die Digitalisierung wird erhebliche Auswirkungen aufden Flottenmarkt haben, und gemeinsam mit Visa sieht Wirecard sichals Disruptor in diesem Markt. Die Lösung läuft derzeit beiausgewählten Kunden als Pilotprojekt, und wir werden im späterenJahresverlauf weitere Partnerschaften bekanntgeben."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell