Wirecard startet Zusammenarbeit mit Sprint im Bereich IoT

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eine neue Kooperation meldet heute vorbörslich der Zahlungsabwickler Wirecard. Gemeinsam mit dem US-Telekommunkationsunternehmen Sprint sollen die "Unified-Commerce-Lösungen" von Wirecard in die "Curiosity Internet of Things (IoT)-Plattform" von Sprint integriert werden. Ziel ist es, ein "Internet of Payments" zu ermöglichen, d.h. konkret, Zahlungsmöglichkeiten in IoT-Einsatzszenarien zu integrieren und so Unternehmenskunden weltweit einen Mehrwert zu bieten.

Initiator der Kooperation, di…

Weiterlesen: Wirecard startet Zusammenarbeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung