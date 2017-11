Wirecard startet Webshop für Lidl-Geschenkkarten in Deutschland / Lidl-Geschenkkarten sind zukünftig online erhältlich / Flexibles Einkaufserlebnis durch Omnichannel-Einsatz unterstützt durch Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Der Experte für digitaleFinanztechnologien Wirecard hat für den Kunden Lidl einenGeschenkkarten-Webshop in Deutschland gelauncht. Wirecard übernimmtdie komplette Distribution inklusive Logistik und Handling sowie dieHerausgabe und technische Zahlungsabwicklung der Karten, die bishernur in den Filialen erworben werden konnten. Möglich ist das durchübergreifendes Knowhow im Bereich digitale Bezahlsysteme,Risikomanagement und Banking.Die Geschenkkarten von Lidl ermöglichen durch ihrenOmnichannel-Einsatz ein flexibles Kauferlebnis: Kunden können dieKarten zu 10, 20 und 50 Euro jetzt einfach und bequem imLidl-Geschenkkartenshop unter www.lidl-geschenkkarte.de oderalternativ in einem der zahlreichen Geschäfte der Einzelhandelsketteerwerben und beim Online- oder Filialeinkauf einlösen. Wirecard istbei den online bestellten Geschenkkarten auch für einen sicherenAktivierungsprozess verantwortlich, der erst durch die Bestellererfolgt, nachdem diese die Karten empfangen haben.Bereits seit Mitte des Jahres 2013 arbeitet Wirecard erfolgreichmit dem Handelsunternehmen Lidl zusammen."Wir freuen uns, die Geschenkkarten nun auch online anbieten zukönnen", sagt Christian Reindl, Executive Vice President SalesConsumer Goods bei Wirecard. "Die von uns seit Jahren für Lidlherausgegebenen Geschenkkarten werden immer beliebter beimKonsumenten. Für Händler bedeuten sie einen zusätzlichenKundenservice und eine stärkere Kundenbindung. So profitieren beideSeiten."Lidl und Wirecard spiegeln mit ihrem gemeinsamen Angebot dasgegenwärtige Kaufverhalten der Konsumenten wider. Das zeigt dieaktuelle EHI-Studie "Kartengestützte Zahlungssysteme im Einzelhandel2017": Der Umsatz mit Geschenkkarten im Einzelhandel liegt nachBerechnungen des EHI bei gut drei Milliarden Euro. EigeneGeschenkkarten werden von 90 Prozent der befragten großenHandelsunternehmen sowie 45 Prozent der mittelständischen Unternehmenangeboten.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt mehr als 10.000 Filialen inderzeit 28 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen mehr als 78.000Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit derKunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke imErgebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeitenbei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte ausverschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen undweitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständigerweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft undUmwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünfHandlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft undGeschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhevon 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 20,4 Mrd. Euro LidlDeutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auflidl.de.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comLidl-Medienkontakt:Pressestelle Lidl DeutschlandTel.: 07132/30 60 90presse@lidl.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell