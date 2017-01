Wirecard startet in Frankreich durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ab sofort ist Wirecards mobile Zahlungslösung »boon« auch in Frankreich verfügbar. Das System unterstützt dabei direkt ab dem Start auch Apple Pay, sodass Nutzer einzig und allein mit ihrem Smartphone bezahlen können. Dafür braucht es lediglich ein iPhone 6 oder ein aktuelleres Gerät sowie ein NFC-fähiges Kassenterminal mit Unterstützung für MasterCard. Es handelt sich laut Wirecard um den ersten Markt in Europa, wo boon mit Apple Pay genutzt werden kann.

Einfachheit und Sicherheit sollen überzeugen!

In einer Pressemitteilung ist Wirecard besonders stolz auf die einfache Einrichtung und die hohe Sicherheit bei Transaktionen. Wer eine Kredit- oder Debitkarte per Apple Pay benutzt, müsse nicht befürchten, dass die tatsächliche Kartennummer auf dem Gerät an sich oder auf Apple-Servern gespeichert wird. Stattdessen soll eine eindeutige Device Account Number generiert werden, die verschlüsselt in der Secure Enclave des Endgeräts gespeichert wird. Für jede einzelne Transaktion gibt es außerdem einen einmaligen Sicherheitscode zur Autorisation, der ebenfalls mit mehreren Sicherheitsmerkmalen ausgestattet ist. Im besten Fall sollen Kunden aber von alledem nichts merken, sondern sich über eine einfache und schnelle bargeldlose Zahlmöglichkeit per Smartphone freuen.

