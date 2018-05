Wirecard startet Cashback-Programm für Isuzu Trucks Commercial Sales Force, einer der weltweit größten Hersteller von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Conshohocken (Pennsylvania) (ots) - Wirecard,der führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie,erweitert seine Zusammenarbeit mit Isuzu Commercial Truck of AmericaInc., dem Hersteller des meistverkauften Frontlenker-Lkw in den USA.Wirecard hat ein Cashback-Programm für die Distributoren desjapanischen Herstellers von mittelschweren und schwerenNutzfahrzeugen in den USA gestartet.Isuzu hat bereits ein ähnliches US Sales-Incentive-Programmzusammen mit Wirecard implementiert, gefolgt von einem digitalenProgramm in Kanada, einem Employee-Rewards- und einem USSales-Incentives-Programm für die Ersatzteile- und Services-Sparte.Das neueste Mastercard Cashback-Programm bietet rund zwei ProzentRückerstattung für Einkäufe in Restaurants und an Tankstellen in denUSA, was Isuzu Commercial Trucks Vertriebsmitarbeiter dazu anregensoll, sich für die Marke in einem hart umkämpften, schwer zudifferenzierenden Markt einzusetzen. Seit der Einführung des neuenProgramms im Januar dieses Jahres lässt sich bereits ein monatlicherAnstieg der Zahlungen im Rahmen des Programms verzeichnen.Deirdre Ives, Managing Director von Wirecard North America, sagt:"Die von uns gelaunchte Lösung hat sich als richtungsweisendeNeuerung für Isuzu-Vertriebsmitarbeiter erwiesen. Wir freuen unssehr, unsere Zusammenarbeit mit Isuzu auszuweiten und den Mehrwertfür Endverbraucher durch die Digitalisierung von Zahlungsprozessenweiter zu steigern."Michael Kennedy, Manager of Retail Development für IsuzuCommercial Truck of America, fügt hinzu: "Die Prämie beim Einkauf inRestaurants und Tankstellen bringt einen großen Mehrwert, da unsereVertriebsmitarbeiter diese Standorte täglich nutzen. EffizienteZahlungen und hervorragender Kundendienst haben dafür gesorgt, dassunsere Mitarbeiter mit dem Wirecard-Programm seit dessen Einführungsehr zufrieden sind, somit freuen wir uns, dieses Programm zurUnterstützung unseres Teams in Zukunft auszuweiten."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen in den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroupÜber Isuzu Trucks:Isuzu Commercial Trucks ist seit 1986 führend beim Verkauf vonFrontlenker-Lkw in Amerika. Die Lastkraftwagen werden in den USA vonIsuzu Commercial Truck of America, Inc. vertrieben. Dieses inAnaheim, Kalifornien, niedergelassene Unternehmen ist derVertriebsarm von Isuzu Motors Limited, einem der weltweit größtenHersteller von mittleren und schweren Nutzfahrzeugen. Nähereserfahren Sie unter www.isuzucv.com.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comIsuzu Commercial Trucks-Medienkontakt:Brian TabelTel.: +1 (714) 935-9425E-Mail: brian.tabel@icta-us.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell