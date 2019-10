Wirecard startet Aktienrückkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard kauft eigene Aktien vom Markt zurück.



Binnen zwölf Monaten will Wirecard dafür 200 Millionen Euro ausgeben, wie der Dax-Konzern aus Aschheim bei München am Freitag mitteilte. Dies habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen. Der Aktienrückkauf soll in den nächsten Tagen beginnen. Weitere Details will die Gesellschaft noch vor dem Start bekannt machen. An der Börse gab es keine nachhaltige Reaktion auf die Mitteilung./stw/he