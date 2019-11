Wirecard: Das soll sich ändern!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Gut zwei Wochen liegen die erneuten Angriffe durch die Financial Times (FT) gegen Wirecard nun zurück. Dazwischen lagen zahlreiche Beteuerungen des Zahlungsdienstleisters, man habe weder Bilanzen aufgebläht noch Geschäftspartner erfunden. Eine mittlerweile angesetzte Sonderprüfung durch einen externen Wirtschaftsprüfer soll all die gemachten Vorwürfe endgültig widerlegen. Nun allerdings räumt der Wirecard-Chef in einem Interview Verbesserungsbedarf im Unternehmen ein – allerdings vor allem



