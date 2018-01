Wirecard: Ab sofort dreistellig – was für ein Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

Wirecard hat nun genau den Ausbruch geschafft, den wir an dieser Stelle bereits mehrfach prognostiziert haben. Mit Blick auf das gesamte Chartbild steht nun zu vermuten, der Wert könne Gewinne von 50 % oder sogar noch mehr einfahren, wenn die jüngste Kursbewegung sich auch in den kommenden Tagen bestätigt, meinen Chartanalysten. Im Detail: Wirecard überwand die runden 100 Euro als magische Kursmarke geradezu spielend leicht und legte um über 6 % zu. Damit hat sich der charttechnisch identifizierbare, langfristige Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Seit Sommer steigen die Kurse entlang einer Aufwärtstrendgeraden fast stetig an. Nun kam es sogar zu einem gewaltigen Kurssprung. Gewinnmitnahmen sind daher kurzfristig nicht auszuschließen. Dennoch bietet sich ein weiterer Aufwärtslauf etwa bis zu den runden 150 Euro geradezu an, so die Meinung.

Wirtschaftlich betrachtet sind die Nachrichten wiederum erstklassig. Zum Wochenauftakt wurde eine weitere Zusammenarbeit mit einem britischen Unternehmen verkündet. Bankanalysten sind zu 65 % der Meinung, der Wert sei ein Kauf. 35 % wollen halten, niemand verkauft.

Technische Analysten: Ganz stark

Technisch orientierte Analysten verweisen wiederum darauf, der Aufwärtstrend sei kaum zu bremsen. Ein Abstand von gut 34 zur 200-Tage-Linie sind ein Indiz dafür, dass die Kurse noch weiter steigen dürften. Es liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.