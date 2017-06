Wirecard: Das sind die harten Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

der Volksmund sagt: „Tue Gutes und rede darüber!“ Gemeint ist:

Nur wer seine Erfolgsgeschichte auch geschickt öffentlich vermarktet, kann mit einer immer größer werdenden Bekanntheit und Beliebtheit rechnen. Wirecard gehört – zumindest nach meiner Erfahrung – eher zu den Unternehmen, die wenig Aufhebens um ihre seit Jahren exzellente Arbeit machen.

Daran ändern auch die immer wieder mal eingestreuten Versuche von Hedgefonds nichts, das Unternehmen durch gezielte Betrugs- und Manipulationsvorwürfe in Misskredit zu bringen. Wie wir inzwischen wissen, war auch der im Februar 2016 unternommene Versuch nichts anderes, als durch im Vorfeld aufgebaute Leerverkaufspositionen einen schnellen Profit einzustreichen. Bislang hat das Wirecard-Management noch jeden Vorwurf solcher Art zügig und vor allem glaubhaft widerlegt.

Ob der Anbieter von Online-Bezahlsystemen ein Wachstumsunternehmen ist, können auch Sie ganz schnell selbst nachvollziehen: Dazu müssen Sie lediglich die Investor Relations-Seite der Aktiengesellschaft aufsuchen und sich unter der Rubrik „Über Wirecard“ und dann „Kennzahlen“ die Ergebnisse der Geschäftsjahre 2009 bis 2016 anschauen.

Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und die Zahlen für Umsatz und Ergebnis je Aktie in einer Tabelle übersichtlich für Sie zusammengefasst. Außerdem habe ich die Jahreszahlen mit den – von Wirecard ausgesparten – jährlichen Wachstumsraten versehen.

Sie sehen: Mit einer Ausnahme lag die Umsatzsteigerung seit 2009 in jedem Jahr über +20%, meist sogar deutlich darüber. Im Ausnahmejahr 2011 blieb die Rate mit +19,6% hauchdünn darunter. Doch Sie können der Tabelle noch etwas anderes entnehmen: Seit 2012 lag die Umsatz-Steigerungsrate in jedem Jahr über dem Vorjahreswert! Im Schnitt wuchs der Umsatz pro Jahr um +24,2% (nicht in der Tabelle angegeben).

Beim Ergebnis sehen wir ein solches, stetig höheres, Wachstum ab 2014. Das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 brachte gar ein Gewinnwachstum von +86,2%. Im Schnitt steigerte das Unternehmen jedes Jahr seit 2009 sein Ergebnis um +30,5%. Die Bezeichnung „Wachstumsaktie“ trägt Wirecard also sicherlich zu Recht.

Um Ihnen einmal einen Eindruck über die Bewertung der Aktie zu vermitteln, finden Sie in der letzten Spalte das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), basierend auf dem Jahresschlusskurs der Aktie im jeweiligen Geschäftsjahr. Es ist unschwer zu erkennen, dass die Short-Attacke im vergangenen Jahr zu einer massiven Unterbewertung der Aktie geführt hat: Das KGV war das niedrigste seit 2009.

Gemessen am aktuellen Kurs weist die Wirecard-Aktie derzeit eine KGV-Bewertung von 27,7 auf. Mit Blick auf die Top-Bewertungen der Jahre 2014 und 2015 von mehr als 40 ist diese selbst heute nicht zu hoch. Tatsächlich liegt die Bewertung aktuell noch unter dem Durchschnitts-KGV von 28,5 (2009 bis 2016).

Hinzu kommt: Zum einen basiert das in der Tabelle angegebene KGV auf dem 2016er-Ergebnis. Ein Gewinnwachstum in 2017 von erneut +30,5% (langjähriges Mittel) unterstellt, würde ein Ergebnis je Aktie von 2,82 Euro bedeuten. Dann würde das KGV auf 21,2 absinken.

