Wirecard: Das sind Statements vom Wirecard-Chef!

Wirecard-Chef Markus Braun wendet sich am Freitag auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Unternehmens via einer Videobotschaft an die Belegschaft des Online-Zahlungsdienstleisters. Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) erlebt zum Wochenschluss einen ruhigeren Tag und handelt deutlich im Plus.

Am Anfang der knapp zweiminütigen Ansprache bezieht sich Braun auf die Bilanzmanipulationsvorwürfe gegen Wirecard, die der Wirecard-Chef „Behauptungen“ („allegations“) nennt und die „alle bekannt und adressiert“ („all known and addressed“) seien. Braun äußert sich dahingehend, dass er denke, dass Wirecard die Behauptungen „recht schnell beseitigen“ könne. Konkreter wird er, als er sagt, dass die Vorwürfe bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Klärung wären („very much in the process of being resolved“).

Als eine seiner Kernbotschaften betont Braun, dass er denke, dass Wirecard ein „sehr gutes Jahr 2019“ erleben werde.

Die Aussagen von Braun enthalten keine großartigen Neuigkeiten. Er betont einmal mehr die schnelle Aufklärung. Bereits im Februar kündigte Wirecard an, dass die Untersuchungen (externes Gutachten von Rajah & Tann) vor dem Abschluss stehen würden. Ebenso wie das von Braun persönlich per Tweet vom 12. Februar verkündete „hoch erfolgreiche 2019“.

Die Wirecard-Aktie erlebt zum Wochenschluss einen etwas ruhigeren Tag und handelt deutlich im Plus. Der Kurs kann sich aber nicht über die Vortageshochs hinwegsetzen – akute Gefahr nach unten bleibt bestehen!

