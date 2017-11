Wirecard setzt lukratives Engagement in Südostasien fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

der Finanzdienstleister Wirecard hat einen neuen Coup gelandet: Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung des Konzerns hat sich das Premium-Hotel Andaz Singapore für Wirecard entschieden, um Hotelgästen „maßgeschneiderte und nahtlose Bezahlerlebnisse zu bieten“, so das TecDax-Unternehmen.

Wirecard setzt damit sein Engagement in Südostasien fort: So konnte man bereits Mitte Oktober eine Kooperation mit dem südostasiatischen IKEA-Ableger präsentieren.

Bargeldloses Bezahlen soll Kundenbedürfnissen entgegen kommen

Konkret: Die nun forcierte Kooperation ermöglicht dem Lifestyle-Hotel, bargeldlose Zahlungen per Kredit- beziehungsweise Debitkarte anzunehmen. So können nunmehr sämtliche bezahltechnischen Bedürfnisse der Hotelgäste an allen Verkaufsstellen des Gebäudekomplexes erfüllt werden. Die Bandbreite der Zahlungsmöglichkeiten umfasst Mastercard, Visa, JCB sowie American Express, welche allesamt durch Wirecard-Lösungen abgewickelt werden.

Währungsumwandlung wird ebenfalls angeboten

Neben den eben genannten Vorteilen soll innerhalb des Hotels in Zukunft auch die sogenannte „Dynamic Currency Conversion (DCC)“ angeboten werden. Der optionale Service ermöglicht bei der Zahlung mit Kreditkarte, eine Fremdwährung in die Heimatwährung umrechnen und schließlich abbuchen zu lassen. Ein spezieller Service also, der den Gästen eine bequeme und unkomplizierte Bezahlung garantieren soll.

Wirecard baut Stellung in asiatisch-pazifischer Region aus

Jeffry Ho, Regional Managing Director bei Wirecard, kommentierte: „Indem wir Zahlungsprozesse digitalisieren, bauen wir unsere Position im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus. Wirecard kann mit der neuen Kooperation erneut seine Kompetenz bei der Bereitstellung innovativer Lösungen unter Beweis stellen, welche die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.“

Andaz Singapore

Das extravagante Luxus-Lifestyle-Hotel der bekannten US-Hotelkette Hyatt (Hyatt International) inmitten des riesigen, südostasiatischen Stadtstaates verfügt über 342 Designer-Gästezimmer und diverse Speise- sowie Veranstaltungsorte.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.