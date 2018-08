Wirecard schließt globalen Rahmenvertrag für E-Commerce-Leistungen mit Viessmann / Der international führende Hersteller wird von Wirecard unterstützt bei der digitalen Transformation

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der globale Innovationsführerin digitaler Finanztechnologie, gewinnt Viessmann, einen derinternational führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- undKühlsystemen, als neuen Kunden. Mit der Unterzeichnung des globalenRahmenvertrags übernimmt Wirecard die Abwicklung alternativerBezahlmethoden für Viessmanns E-Commerce Store - angefangen inKanada, Deutschland und Belgien, bis künftig hin zu Italien undweiteren Märkten.Wirecard bindet hier unter anderem Zahlarten wie Kreditkarte,Sofortüberweisung und American Express ein. Auch eine aktuelleVersion des Risikomanagementsystems FPS (Fraud Prevention Suite)kommt im E-Commerce Store zum Einsatz. Das System identifiziert Datenund Verhaltensmuster in Echtzeit und nutzt Machine Learning undkünstliche Intelligenz, um Betrug effektiv zu verhindern und maximaleSicherheit bei allen angebotenen Bezahloptionen zu gewährleisten.Durch die Kooperation mit Wirecard und dem Partner Paylobby trägtViessmann dem Trend Rechnung, dass immer mehr Waren online bestelltwerden. Zusammen bringen die Unternehmen die Digitalisierung vonZahlungsprozessen jetzt weiter voran und setzen einen Meilenstein inder digitalen Transformation von Verwaltungslösungen in derHeizungs-, Industrie- und Kühltechnik.Christian Reindl, Wirecards Executive Vice President SalesConsumer Goods: "Wir freuen uns, zusammen mit Viessmann die Chancender globalen Digitalisierung zu nutzen." Catharina Tiede, Head ofPartnermanagement Consumer Goods bei Wirecard, fügt hinzu: "Nach demerfolgreichen Start in Kanada werden wir gemeinsam mit dem PartnerPaylobby nun die maßgeschneiderte digitale Finanztechnologie-Lösunginternational ausrollen."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Viessmann:Die Viessmann Group ist einer der international führendenHersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das 1917gegründete Familienunternehmen beschäftigt 12.100 Mitarbeiter, derGruppenumsatz beträgt 2,37 Milliarden Euro.Mit 23 Produktionsgesellschaften in 12 Ländern, mitVertriebsgesellschaften und Vertretungen in 74 Ländern sowie weltweit120 Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet.55 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell