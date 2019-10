Wirecard rüstet auf mit Top-Partner

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die neueste Partnerschaft der Wirecard AG (WKN: 747206) wird es Salesforce-Geschäftskunden ermöglichen, deren (Online-)Shops mit der digitalen Financial Commerce-Plattform von Wirecard zu verknüpfen. So sollen Händler, welche die Salesforce Commerce Cloud nutzen, zukünftig in der Lage sein, die Zahlungslösungen des DAX-Konzerns in ihren Shops zu implementieren.

Die Idee dahinter: Mit einer integrierten Plattform will Wirecard „intelligentere, einheitlichere Kauferlebnisse über alle Kanäle hinweg“ kreieren. Laut Wirecard lassen sich die individuell gestalteten Zahlungslösungen in bestehende Systeme integrieren. Die Omnichannel-Lösungen der Gesellschaft garantieren eine Plattform für alle Vertriebskanäle hinweg – egal ob online, mobil oder stationär im Laden.

Dank Plattformlösung heißt es also: Salesforce-Händler können auf Wirecards Technologie zurückgreifen unabhängig vom Vertriebskanal! Das erfolgreiche „Processing“ geschieht – beispielsweise bei Kreditkarten – über den Einsatz von technologieorientierten Plug-ins und mithilfe von Softwarelösungen.

Salesforce wird an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 113 Milliarden US-Dollar bewertet und bietet webbasierte Geschäftsanwendungen als Dienstleistung. Dazu zählen Online-Anwendungen wie cloud-basierte Datenbanken. Experten sehen Salesforce als einen der größten Rivalen von SAP.