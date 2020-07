Wirecard – rette sich wer kann!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Hier gilt es derzeit definitiv, sein Geld in Sicherheit zu bringen und noch vor dem großen Crash alles aus dieser Firma rauszuziehen. Die Abwärtsspirale, in der sich das Unternehmen aus Aschheim derzeit befindet, scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein. Täglich neue Negativschlagzeilen ziehen das Unternehmen in den Abgrund und es kann niemand mehr so optimistisch sein, zu glauben, dass hier noch etwas zu holen ist!

Anlegertipp: Wie geht es nun mit dem skandalträchtigen Unternehmen weiter? Kann es sich nochmal berappeln oder ist bald ganz Schluss? Wir haben uns genauer mit dem Wertpapier beschäftigt, unsere Analyse sehen Sie hier.

Es ist schon schwer sich vorzustellen, dass der Zahlungsdienstleister vor wenigen Wochen noch einen Aktienwert von mehr als 100 Euro hatte. Der Aktienwert ist allerdings aufgrund der skandalösen und unerwarteten Insolvenz um knapp 100 Euro in die Knie gegangen und befindet sich auf einer Talfahrt, die es so wohl noch nie gegeben hat. Der Wert der Anteilsscheine befindet sich nun im niedrigen einstelligen Euro-Bereich.

Genauer gesagt liegt er bei 2,335 Euro. Damit hat die Aktie am Freitag nochmal ordentlich Einbußen verkraften müssen, die bei fast 6 Prozent liegen. Das entspricht 0,145, die die Aktie dort nochmal in die Knie gegangen ist. Die Vorzeichen für den Wochenstart am Montag stehen extrem schlecht und es sollte jedem geraten sein, von dieser Aktie Abstand zu nehmen. Viel zu holen ist hier nicht mehr.

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Ob und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.