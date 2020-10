Wirecard: Das muss jetzt gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie konnte am 16. Oktober noch einmal einen starken Anstieg verzeichnen. Der Kurs, der kurz zuvor auf ein neues Tief bei 0,580 Euro zurückgefallen war, stieg explosionsartig an und drang in der Spitze bis auf 0,815 Euro vor. Lange behaupten konnten die Bullen das erhöhte Kursniveau jedoch nicht.

Die Aktie ist in der Zwischenzeit bis in den Bereich von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung