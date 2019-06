Wirecard launcht Payout-Lösung auf den Philippinen und treibt bargeldlosen Zahlungsverkehr vor Ort weiter voran / In den USA ist Wirecard bereits heute einer der führenden Anbieter von Payout-Karten

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, treibt mit derEinführung der unternehmenseigenen Payout-Lösung den bargeldlosenZahlungsverkehr auf den Philippinen weiter voran. Die von Wirecardüber die neue lokale e-Money Lizenz ausgegebenen Karten sind inverschiedenen Bereichen einsetzbar. So können Nutzer mit denkontaktlosen Karten nahtlose Transaktionen am POS und online tätigenund über das Online-Portal Wirecard Payout verwalten. In Zukunftfunktioniert das auch über eine App. Mit dem Projekt bringt Wirecardsein Wissen rund um Zahlungskartenlösungen in der asiatischen Regionein.In den USA ist Wirecard bereits heute einer der führenden Anbietervon Payout-Karten, insbesondere im Telekom- und Kabelbereich.Nordamerika ist eine der Regionen, in denen Wirecard großeTransaktionsvolumina und viel Potenzial in neuen Branchen sieht, etwaim Immobilien- und Versorgungssektor. So bietet Wirecardamerikanischen Kunden auch seine Virtual-Express-Lösung für diesofortige und zuverlässige Bereitstellung digitaler Bezahlsysteme.Dazu gehören Prozesse rund um Rückerstattungen, Incentives undPrämien, die speziell für mobile Wallets entwickelt wurden. Einweiterer Roll-out einer ähnlichen digitalen Wallet-Lösung ist für denasiatischen Raum in naher Zukunft geplant.Die drei neuen Bezahlprodukte von Wirecard auf den Philippinenrichten sich unter anderem an Behörden, Kunden aus dem öffentlichenBereich sowie Unternehmen. Die Verwendungszwecke reichen von Kredit-oder Rückerstattungsrückstellungen über Kostenerstattungen anUnternehmen bis hin zu Provisionszahlungen. Dadurch sind die Karteneine attraktive Lösung für den öffentlichen Sektor und privateUnternehmen."Die Einführung der Bezahllösung von Wirecard auf den Philippinenverhilft unseren Kunden nicht nur zu mehr Effizienz, sondern auchdazu, bargeldlose Zahlungen an mehr Privatpersonen zu ermöglichen",sagt Arne Matthias, Executive Vice President Issuing bei Wirecard."Mit unserem Technologie- und Zahlungs-Know-how sind wir einzigartigpositioniert, um bei der Digitalisierung von Zahlungen zu helfen -das Angebot unserer Bezahlprodukte auf den Philippinen ist einweiterer wichtiger Meilenstein für Wirecard, da wir weiterhin in derRegion Asien-Pazifik investieren und wachsen."Der bargeldlose Zahlungsverkehr gewinnt auf den Philippinen anFahrt und macht das südostasiatische Land zu einem idealen Markt fürdie Einführung kontaktloser Bezahlkarten. Eine aktuelle Studie vonVisa ergab, dass fünf von zehn Filipinos gut ohne Bargeld auskommen,wobei diese Zahl auf fast sieben von zehn steigt, wenn sie einen Tagohne Bargeld leben sollten."Mit unseren Bezahllösungen helfen wir unseren Kunden, einfacheZahlungen an Privatpersonen zu tätigen und den Bezahlprozess in einerVielzahl von Branchen zu vereinfachen", sagte Martha Borja, GeneralManagerin bei Wirecard Philippines. "Im Vergleich zu herkömmlichenBezahlmethoden bieten unsere Lösungen eine Reihe von Vorteilen sowohlfür Kartenmanager als auch für Karteninhaber. Wir freuen uns, dassunser Angebot die Bezahlprozesse für unsere Kunden verbessert, dieeine kostengünstigere und effizientere Zahlungslösung bevorzugen."Die Auszahlungskarten bieten Karteninhabern und Kartenmanagernviele Vorteile. Karteninhaber können mit den Karten am POS und onlinebezahlen. Dadurch wird der Bargeldbestand reduziert und sie benötigenkein Bankkonto, um die Karten zu benutzen. Bei Bedarf können dieNutzer sogar mit ihren Karten Bargeld an Geldautomaten abheben. Überdas Online-Portal Wirecard Payout erhalten die Anwender einenÜberblick über ihre Kartenaktivität und ihren Saldo. DieBezahlprodukte von Wirecard sind 3DS-fähig und bieten denKarteninhabern ein Höchstmaß an Schutz. Kartenmanager profitieren voneiner effizienteren Verwaltung der Auszahlungen, dem Massenaufladenvon Payout-Karten und einer allgemeinen Senkung der Gemeinkosten.Für weitere Informationen besuchen Sie:https://www.wirecard.com/de/payment-base/payout-cardsÜber Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell