Wirecard kündigt neue Salesforce Commerce Cloud Integration an

Aschheim (München) (ots) -- Salesforce Commerce Cloud Kunden haben weltweit Zugriff auf diedigitale Wirecard Financial Commerce Plattform- Salesforce Commerce Cloud ist eine führende globaleCommerce-Plattform- Wirecard konzentriert sich auf die Schaffung intelligenter,einheitlicher Kauferlebnisse über alle Kanäle hinwegWirecard, der global führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, treibt mit seiner neuen Salesforce Commerce CloudIntegration den Unified Commerce auf der ganzen Welt voran. Diesermöglicht Händlern ihre Onlineshops mit der digitalen FinancialCommerce Plattform von Wirecard zu verknüpfen und damit sowohlGeschäftskunden als auch Verbrauchern ein optimales Zahlungserlebniszu bieten."Wir freuen uns, dass wir Händlern weltweit, die die SalesforceCommerce Cloud nutzen, nun über unsere digitale Wirecard FinancialCommerce Plattform erstklassige Zahlungslösungen in ihren Shops undein Unified Commerce-Erlebnis bieten können. Dank der Kombinationdieser Technologien können Händler ihre Shops schneller launchen, ihrGeschäft stärker ausbauen und mehr Kunden weltweit erreichen", sagtFredrik Neumann, VP Sales Retail bei Wirecard.Über die Wirecard-Plattform können Händler alle gängigen digitalenZahlungsmethoden akzeptieren und von zusätzlichen Mehrwertleistungenwie Datenanalyse, Rückerstattung und Stornierung innerhalb desselbenServiceangebots profitieren.Wie bei allen Wirecard-Shop-Erweiterungen ist die neue Lösungvollständig auf Open Source-Basis, das heißt jeder kann sie ohneVerpflichtung oder Registrierung nutzen und an seine individuellenGeschäftsbedürfnisse anpassen. Darüber hinaus erhält jeder Händlerauch während der Testphase ergänzenden Support von Wirecard und hatauch einen direkten Kontakt zum Wirecard-Entwicklerteam.Salesforce, Commerce Cloud und andere sind Marken vonsalesforce.com, inc.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell