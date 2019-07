Wirecard kooperiert mit YES BANK, eine der größten Privatbanken Indiens, für mehr finanzielle Integration im ganzen Land / Die Partnerschaft unterstützt das lokale biometrische Zahlungssystem AEPS

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim(München)/Chennai (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, verkündet heuteseine Partnerschaft mit der YES BANK. Die Kooperation mit Indiensviertgrößter Privatbank wird die finanzielle Integration im Landweiter vorantreiben und das indische Aadhaar Enabled Payment System(AEPS) unterstützen. Dahinter verbirgt sich ein biometrisches,digitales Zahlungssystem, das von der National Payments Corporationof India entwickelt wurde. Ziel ist es, digitale Zahlungen undBankgeschäfte für Menschen in Indien auch in abgelegenen Gebietenleichter zugänglich zu machen.Von nun an werden Wirecards Retail-Agenten in Indien durch dieInfrastruktur der YES BANK unterstützt und fungieren landesweit alsKundenvertreter, um Verbrauchern wesentliche Finanzdienstleistungenwie Bargeldabhebungen und -Einzahlungen, Überweisungen undKontostandsabfragen anzubieten. Millionen potenzieller Kunden werdenvon den alltäglichen Finanzdienstleistungen profitieren, die sieschnell per Fingerabdruck autorisieren können.Wirecard bietet Verbrauchern täglich Zugang zu kostengünstigendigitalen Finanzdienstleistungen wie Ticketing, mobiles Aufladen,Versicherungen oder Logistik über das landesweite Agentennetzwerk.Zudem können Tausende von Einzelhändlern zusätzliches Geld verdienen,indem sie die finanzielle Integration in Indien vorantreiben. Anfangdes Jahres startete Wirecard eine ähnlich erfolgreiche Partnerschaftdieser Art und bietet nun auch gemeinsam mit der YES BANK ein breitesSpektrum an digitalen Finanzdienstleistungen an."Finanzielle Inklusion und digitale Zahlungsoptionen sindKernbereiche der YES BANK. Wir kommen damit der nationalen Agenda ausfinanzieller Inklusion und einem digitalen Indien nach. Durch unserePartnerschaft mit Wirecard verbreiten wir Bargeldauszahlungenbasierend auf AEPS weiter, das einen großen Teil der indischenBevölkerung in kleinstädtischen und ländlichen Gegenden versorgt",kommentiert Ritesh Pai, Chief Digital Officer der YES BANK. "Die Bankunternimmt weiterhin Schritte, um die Inklusion vor Ort bei denVerbrauchern zu verbessern und um an der Spitze der Bewegung fürfinanzielle Integration in Indien zu stehen. Wir freuen uns auf dieEntwicklung unserer Partnerschaft mit Wirecard, um moderne digitaleZahlungslösungen in ganz Indien anzubieten.""Wir freuen uns, mit der YES BANK zusammenzuarbeiten und Menschenin Indien, insbesondere denjenigen, die in ländlichen Gegenden lebenund keinen einfachen Zugang zu Finanzinstituten haben, Lösungen zubieten, um ihre Finanzen effizient und sicher zu verwalten", fügtAnil Kapur, Managing Director India bei Wirecard hinzu. "Unserweitreichendes Retail-Agentennetzwerk hat sich einmal mehr als idealeLösung für Unternehmen und Branchen in Indien erwiesen, die einenlandesweiten Dienstleister für ihre digitalen Zahlungsanforderungensuchen."Das Aadhaar Enabled Payment System basiert auf dem Aadhaar-System,einer Initiative im Namen der indischen Regierung, in der jederEinwohner eine eindeutige Identifikationsnummer erhält, um unteranderem die soziale und finanzielle Integration, Reformen imöffentlichen Sektor und die Verwaltung von Steuerhaushalten zufördern. Bis Juli 2019 waren mehr als 1,2 Milliarden Einwohner miteiner biometrischen Aadhaar-Identifikation ausgestattet, diese giltdaher als eines der zuverlässigsten Ausweisdokumente in Indien.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über YES BANK:YES BANK, Indiens viertgrößte Privatbank, ist eine qualitativanspruchsvolle, kundenorientierte und serviceorientierte Bank. Seitder Gründung im Jahr 2004 hat sich die YES BANK zu einer "FullService Commercial Bank" entwickelt, die eine vollständige Palettevon Produkten, Dienstleistungen und technologieorientierten digitalenAngeboten für Firmen-, KMU- und Privatkunden anbietet. Die YES BANKbetreibt ihr Investment Banking, Merchant Banking & BrokerageGeschäft über YES SECURITIES und ihr Investmentfondsgeschäft über YESAsset Management (India) Limited, beides hundertprozentigeTochtergesellschaften der Bank. Das Unternehmen mit Hauptsitz inMumbai ist in ganz Indien in allen 29 Staaten und 7 Union Territoriesin Indien vertreten, darunter eine IBU in GIFT City und eineRepräsentanz in Abu Dhabi.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell