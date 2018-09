Wirecard kooperiert mit Q Versicherung, um Onlinehändlern eine maßgeschneiderte Versicherungslösung anzubieten / Der Versicherungsschutz hilft Shop-Betreibern, ihr Online-Business sicherer zu gestalten

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, schließteine neue Partnerschaft mit Q Versicherung Service, umOnlineshop-Betreibern über das Checkout Portal eine innovative undmaßgeschneiderte Versicherungslösung anzubieten. Q Versicherung istals Onlinedienstleister tätig und bietet exklusivezielgruppen-spezifische Versicherungsprodukte und Deckungskonzeptean.Wirecard Checkout Portal bietet sowohl kleinen und mittlerenUnternehmen als auch Start-ups ein Plugin-Tool, dasOnline-Zahlungsoptionen gewährleistet, die für individuelleAnforderungen geeignet sind. Der Anmeldeprozess ist schnell,unkompliziert und erfolgt völlig unbürokratisch direkt online. Überdas Checkout Portal können E-Commerce-Händler beliebigePayment-Methoden einrichten und mit integrieren.Der Versicherungsschutz für Partner von Wirecard hilft ab sofortShop-Betreibern, ihr Business sicherer und damit noch effizienter zugestalten. Neben der Absicherung finanzieller Schäden geht diesesVersicherungspaket einen Schritt weiter: Onlineshops soll dabeigeholfen werden, Risiken zu erkennen und zu reduzieren. Auchinformiert eine speziell entwickelte App über aktuelleBedrohungslagen. Partner und Kunden von Wirecard können denumfangreichen Versicherungsschutz individuell im Bausteinprinzipzusammenstellen.Florian Gnan, Geschäftsführer bei Q Versicherung, sagt: "Dank derneuen Kooperation mit Wirecard freuen wir uns darauf, noch mehrShop-Betreiber mit unseren innovativen Versicherungslösungenunterstützen zu können. Vor allem im E-Commerce sind Sicherheit undVertrauen die Voraussetzung für Erfolg."Timo Seifert, Head of Setup & Development bei Wirecard, fügthinzu: "Ein fehlerhaftes Produkt oder eine mangelhafte Dienstleistungkönnen unkalkulierbare finanzielle Belastungen zur Folge haben. Dankunserer Kooperation mit Q Versicherung helfen wir Onlinehändlern,solche Risiken zu kontrollieren und dadurch die Kosten fürRisikosituationen zu reduzieren."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Q Versicherung:Q-Versicherung Service GmbH ist ein unabhängigerVersicherungsmakler. Q hat sich auf die Absicherung bestimmterBerufsgruppen spezialisiert und bietet LeistungsstarkeVersicherungsprodukte, welche auf die Bedürfnisse der jeweiligenBerufsgruppe bestmöglich zugeschnitten sind, beispielsweise fürIT-Unternehmen, Unternehmens- und Personalberatungen, Rechtsanwälteund Steuerberater, E-Commerce, Online-Shops, Internetplattformen,Cyber- und Daten-Versicherungen für viele Branchen. Wir bietenunseren Kunden persönlichen Service durch kompetente Berater undunterstützen unsere Kunden mit effizienten Online-Prozessen. AlsBranchenspezialist stellen wir unsere Produkte und Services auchanderen Versicherungsmaklern und Onlineplattformen zur Verfügung.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt Q Versicherung:Q Versicherung Service GmbHFlorian GnanTel.: +49 (0)89 4424 1363E-Mail: presse@qversicherung.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell