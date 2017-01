Wirecard kommt zu neuer STÄRKE in Indien!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard kann sich zum Jahresstart über gute Nachrichten aus Indien freuen. Die Unternehmenstochter Star Global erhielt dort durch die Zentralbank eine erweiterte Lizenz für Geldgeschäfte und kann das eigene Angebot damit erneut ausbauen. Als Autorised Dealer Category II ist es dem Unternehmen jetzt unter anderem möglich, Geld ins Ausland zu Versenden, Gehaltszahlungen vorzunehmen oder Fremdwährungen an die eigenen Kunden auszugeben. Alles in allem ergeben sich 17 neue Geschäftsaktivitäten für Star Global.

Für Wirecard ist die Heraufstufung in jeder Beziehung positiv zu werten, auch wenn Indien momentan zu Unrecht etwas im Hintergrund steht. Oftmals richten sich alle Blicke auf China, wenn es um Wachstumsmärkte geht, doch auch Indien kann enorme Wachstumsraten vorweisen, gerade bei Finanzdienstleistungen. Noch ist aber nicht klar, von welchen der neuen Möglichkeiten Star Global überhaupt Gebrauch machen wird. Bisher äußerte das Unternehmen sich nicht dazu und auch Wirecard ließ sich noch zu keinem Kommentar hinreißen. Es ist aber davon auszugehen, dass die Verantwortlichen ihre neuen Handlungsspielraum jetzt genau prüfen und sich lukrative Möglichkeiten nicht entgehen lassen werden.

