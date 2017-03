Wirecard kauft von Citigroup Kundenportfolio im asiatisch-pazifischen Raum

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

ASCHHEIM/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard baut sein Geschäft im asiatischen Raum aus.



Von der Citigroup will das TecDax -Schwergewicht das Kundenportfolio im Kreditkartengeschäft im asiatisch-pazifischen Raum übernehmen, teilten die Bayern am Montag mit. Dabei gehe es um elf asiatisch-pazifische Märkte. Das Portfolio beinhalte einen Kundenstamm von mehr als 20 000 Händlern, insbesondere aus der Reise- und Transportbranche, dem Finanzdienstleistungssektor, Luxusgüter, Handel sowie Technologie und Telekommunikation. Mit einem Abschluss werde in mehreren Schritten bis Juni 2018 gerechnet. Im ersten Jahr der vollständigen Konsolidierung werde der Kauf einen Gewinnbeitrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 20 Millionen Euro besteuern. Weitere finanzielle Details wurden nicht genannt./jha/stb