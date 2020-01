Wirecard: Das kann man mal so machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das vergangene Jahr war für Wirecard an der Börse eine ziemliche Katastrophe: Mit einem Eröffnungskurs von 133,20 Euro war die Aktie einst in den Januar 2019 gestartet, bei 107,65 Euro gingen die Papiere des Zahlungsdienstleisters schlussendlich aus dem letzten Handelstag des Jahres. Es waren vor allem die mehrfach durch die Financial Times (FT) aufgeworfenen Vorwürfe zu möglichen Bilanztricksereien, die Wirecard derart ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung