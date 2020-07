Wirecard: ist hier noch was zu holen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Diese Frage kann man eigentlich mit einem vorsichtigen Nein beantworten. Die schlechten Nachrichten wollen mal wieder nicht abreißen. Die Anlegerstimmung am heutigen Donnerstag ist dementsprechend wieder dermaßen gedrückt, dass die Aktie vor Druck in die Knie geht. Der Kurs gleicht einer Schande gegenüber dem, was man von diesem Unternehmen eigentlich kannte.

Anlegertipp: Wie geht es nun mit dem skandalträchtigen Unternehmen weiter? Kann es sich nochmal berappeln oder ist bald ganz Schluss? Wir haben uns genauer mit dem Wertpapier beschäftigt, unsere Analyse sehen Sie hier.

Der Tagespresse ist heute zu entnehmen, dass Wirecard ins Visier von US-Ermittlern geraten ist, weil sie in Marihuana-Geschäfte verwickelt sein könnten. Dabei soll es sich konkret gesagt um einen millionenschweren Bankenbetrug handeln. Dazu wurde bereits ein Deutscher in den USA festgenommen. Die Aktie reagiert gewohnt sensibel auf solche Schlagzeilen.

Sensibel bedeutet in diesem Fall ein krachendes Minus von 9,29 Prozent und 0,258 Euro. Somit steht die Aktie nur noch auf dramatischen 2,521 Euro und geht weiter in die Knie. Es wird auf jeden Fall schwer für das insolvente Unternehmen, den Aktienwert bei diesen Schlagzeilen wieder auf Kurs zu bringen und nicht auch den nächsten vollen Eurowert zu verlieren. Die Aussichten sind enorm schlecht!

Fazit: Wirecard taumelt weiter dem Boden entgegen, das Ende scheint nicht in Sicht. Es steht eine Menge auf dem Spiel.