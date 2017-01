Wirecard: Das ist doch mal eine Hausnummer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

es ist ein Geschäft mit Zukunftspotenzial: Wirecard hat Festo, Hersteller für Automatisierungstechnik, als Neukunden anwerben können. Zunächst übernimmt der deutsche Finanzdienstleister nur die Kreditkartenabwicklung für den französischen Online-Shop von Festo. Doch ab Februar folgen noch die Internetauftritte des Konzerns in Mexiko und den Niederlanden.

Es winken Folgeaufträge

Ausschlaggebend für die Auftragserteilung scheint vor allem Wirecards Sicherheitsarchitektur gewesen zu sein. Das deutsche Unternehmen hat mit seiner „Fraud Prevention Suite“ eine neuartige Software entwickelt, die Betrugsversuche zuverlässig erkennen soll.

Der zuständige IT-Manager von Festo, Daniel Figueras Hernandez, drückte es wie folgt aus: „Die Globalität und die breite Vielfalt der Risikolösungen, die Wirecard anbietet, waren für uns ausschlagende Kriterien. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Wirecard auf die Niederlande und Mexiko auszuweiten. Ein weiterer, internationaler Rollout ist darüber hinaus geplant.“

Mit anderen Worten: Da warten in der Zukunft noch weitere Folgeaufträge auf Wirecard. Das Familienunternehmen Festo aus dem schwäbischen Esslingen zählt rund 300.000 gewerbliche Kunden und verkauft seine Produkte in 176 Länder dieser Erde. Das ist doch mal eine Hausnummer.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

