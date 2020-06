Wirecard: Das ist die Wende!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Endlich gute Nachrichten für alle Wirecard-Aktionäre: Die finanzierenden Banken haben sich Berichten zufolge bereit erklärt, das Unternehmen weiterhin zu stützen und die vergebenen Kredite nicht fällig zu stellen! Das dürfte Wirecard die Luft zum Atmen geben, um einerseits das Rätsel um die „verschwundenen“ 1,9 Milliarden Euro zu lösen und andererseits seine fast 300.000 Kunden zu beruhigen.

Wie bei Konzernen dieser Größenordnung üblich arbeitet natürlich auch Wirecard mit vielen verschiedenen Banken zusammen. Insgesamt verfügt Wirecard so über die Möglichkeit, sich in Summe rund zwei Milliarden Euro zu leihen. Dieses Volumen wurde vom Zahlungsdienstleister bisher rund zur Hälfte ausgeschöpft.

Um die Integrität zu garantieren, hat Wirecard in Verhandlungen mit den Banken zugesichert, dass die Kredite zurückzufordern sind, sollte nicht bis zum 19. Juni eines Jahres die Bilanz des Vorjahres von einem Wirtschaftsprüfer testiert sein. Das Testat für die 2019er-Bilanz liegt noch nicht vor. Dennoch erklären sich die Banken wohl bereit, Wirecard weiterhin Gelder zu gewähren bzw. die Kredite nicht fällig zu stellen.

Eine solche Nachricht könnte endlich Ruhe in den Aktienkurs bringen, der allein am Donnerstag und Freitag rund 75 Prozent an Wert verloren hatte.

