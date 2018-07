Wirecard: Das hören Aktionäre am Wochenende gerne

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Highflyer Wirecard (WKN: 747206) lässt mit einer 52-Wochen-Performance von +143% die anderen 29 Titel im TecDax hinter sich. Wer also vor genau einem Jahr bei einem Kurs von 63,70 Euro 10.000 Euro investiert hat, freut sich nun über rund 24.300 Euro im Depot.

Der rasante Kursanstieg ist mit hohen Wachstumsraten fundamental untermauert. Zuletzt meldete Wirecard im April einen optimistischeren Ausblick für 2018. Gemäß der angehobenen Prognose werde nun ein Wert zwischen 520 und 545 Mio. Euro für das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erwartet. Davor wurde mit 510 bis 535 Mio. Euro gerechnet.

Am 16. August wissen Anleger mehr …

… denn dann präsentiert das TecDax-Schwergewicht den Halbjahresbericht und mit ihm den weiteren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2018. Das dürfte spannend werden!

Kritiker monieren immer wieder die hohe Kluft zwischen Börsenwert und Buchwert bzw. Gewinn. Mittlerweile scheint die Aktie überteuert.

Sie suchen unterbewertete Highflyer? – dann profitieren auch Sie von Profi-Wissen

In unserem hochexklusen No Brainer Club bewegen sich hunderte börsenaffine Investoren. Ein Gremium aus erfahrenen Aktienprofis identifiziert mittels systematischer Analyse wöchentlich Werte mit exzellentem Chance-Gewinn-Verhältnis. Tauschen Sie sich über den exklusiven No Brainer Live-Chat in Echtzeit mit der Community aus und erhalten Sie Antworten auf Fragen, die Sie so nicht bekommen würden. Mit unserer Erstempfehlung konnten Mitglieder bereits +40% Gewinn einfahren.