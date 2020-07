Wirecard: hier ist Feuer drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard zieht am heutigen Dienstag wieder mächtig an und gibt auf dem Aktienmarkt Vollgas! Der Aktienkurs des insolventen Unternehmens aus Aschheim bei München geht also ordentlich in die Höhe und es könnte an dieser Stelle ein gutes Vorzeichen für viel bessere Zeiten sein. Die Aktie steckte die letzten Wochen dramatisch in der Krise.

Anleger-Tipp: Sind das jetzt Kaufkurse? Oder ist das nur ein kurzzeitiges Hoch? Wir haben uns den genauen Kursverlauf angeschaut. Unsere Analyse finden Sie hier.

Nun macht das Wertpapier aber ein unglaubliches Comeback und dreht mächtig auf! Kann Wirecard also wieder steil nach oben gehen? Möglicherweise ist das hier der Anfang einer unfassbaren Aufholjagd, mit der so vielleicht niemand wirklich gerechnet haben könnte. Das Vertrauen der Anleger scheint zurück und dementsprechend entwickelt sich auch der Wert der Anteilsscheine.

Am heutigen Dienstagmittag misst die Aktie bereits satte 1,846 Euro und kann sich gegenüber dem Vortageswert um einiges steigern. Im Vergleich konnte die Aktie nämlich bereits um 0,53 Prozent zulegen und macht damit einen Satz um 0,01 Euro nach oben. Wird Wirecard jetzt also nochmal zur Goldgrube? Sind hier satte Gewinne drin, die keiner mehr geahnt hat?

Fazit: Wirecard ist immer für eine Überraschung zu haben. Die derzeitige Entwicklung macht Mut und könnte ein absoluter Kaufkurs sein. Wir haben uns die Aktie genauer angeschaut, den Sonderreport können Sie hier abrufen.