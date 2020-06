Wirecard haut richtig einen raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktionäre von Wirecard sind am Mittwoch von einer Nachricht überrascht worden, die große Freude ausgelöst hat. Daraus resultiert ein enormer Kursanstieg von 1,55 Prozent und 1,44 Euro auf 94,06 Euro. Wirecard nimmt also die 100 Euro wieder in Angriff und befindet sich auf dem besten Weg dorthin!

Anleger-Tipp: Angesichts dieser tollen Gelegenheit haben wir die Wirecard-Aktie genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis unserer Analyse lesen Sie hier.

Als Reaktion auf die anhaltende Kritik am Münchner Unternehmen wurde nun das Top-Management aufgewertet und eine neue Personalie verkündet. Diese scheint bei den Aktionären unfassbar gut anzukommen. Denn nach der Verkündung, dass Samuel Merksamer, der bei Softbank einer der Manager des Technologie-Investitionsfonds Vision Fund ist, in den Aufsichtsrat des krisengebeutelten Münchner Unternehmens aufsteigt, ging der Kurs steil nach oben. Zudem ist Softbank ein wichtiger Partner von Wirecard.

Im Laufe der Woche soll der Coup offiziell verkündet werden. Das Vertrauen, was Softbank genießt, könnte demnach auch auf Wirecard überschwappen und das Unternehmen in eine problemfreie und geradlinige Zukunft manövrieren. Davon kann Wirecard nur profitieren und der Kurs dürfte weiter diesen Verlauf nehmen.

Fazit: Wirecard zeigte sich zuletzt gut erholt. Dabei eröffnen die neuen Kunden zahlreichen Fantasien für die Zukunft. Wie weit es bei Wirecard nach oben gehen kann, erfahren Sie hier.