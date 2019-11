Wirecard: Das hat man exklusiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

War die zurückliegende Woche für Wirecard an der Börse nun eine erfolgreiche oder nicht? Es bleibt Auslegungssache. Sicherlich, bei 117,60 Euro war die Aktie des Zahlungsdienstleisters am Montag in den Handel gestartet, bei 119,50 Euro stand sie zuletzt am Freitag – ein minimales Plus immerhin. Von ihrem Sturz aus der Vorwoche haben sich die Papiere von Wirecard allerdings noch immer nicht ...



