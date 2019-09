Wirecard goes China: Mit Kreditkarten-Riese vor Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard AG (WKN: 747206) verstärkt ihre Aktivitäten in China: Im Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit mit UnionPay geht der DAX-Konzern eine globale strategische Partnerschaft mit dem Kreditkartenunternehmen ein. Das teilte der Fintech-Dienstleister am Montag mit. Erklärtes Ziel sei neben der internationalen Expansion ausdrücklich das „Wachstum in China“. Dazu zähle der Ausbau des Geschäfts mit einheimischen Unternehmen, so Wirecard.

