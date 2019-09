Wirecard goes China: Mit Kreditkarten-Riese vor Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard AG (WKN: 747206) verstärkt ihre Aktivitäten in China: Im Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit mit UnionPay geht der DAX-Konzern eine globale strategische Partnerschaft mit dem Kreditkartenunternehmen ein. Das teilte der Fintech-Dienstleister am Montag mit. Erklärtes Ziel sei neben der internationalen Expansion ausdrücklich das „Wachstum in China“. Dazu zähle der Ausbau des Geschäfts mit einheimischen Unternehmen, so Wirecard.

Zielgruppe seien, wie Wirecard betonte, neben der heimischen chinesischen Bevölkerung mehrere hundert Millionen Touristen, die jährlich in das Reich der Mitte reisen. Als Highlight in den nächsten Jahren hob die Gesellschaft die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking hervor. Für das Event sei Angaben zufolge eine extra Verbraucherlösung geplant. Wirecard – laut eigener Ansicht „der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie“ – holt einen ganz dicken Fisch aus dem Kreditkartengeschäft an Bord.

UnionPay ist Visa auf den Fersen

Vergleicht man nur den relativen Marktanteil bezüglich dem Transaktionsvolumen der weltweit größten Kreditkartenanbieter, dann ist Visa mit einem Marktanteil von rund 35% globaler Marktführer vor UnionPay mit rund 32% laut Nilson Report (Nilson Report „Global Cards 2017“ veröffentlicht im August 2019). Mastercard folgt mit knapp 21% auf dem dritten Rang. Bei den im Umlauf befindlichen Markenkarten liegt UnionPay mit einem Marktanteil von 56% weit vor Visa mit 26% und Mastercard mit 15%.

Wirecard und UnionPay kennen sich bereits aus einer langjährigen Partnerschaft in den USA. Im Rahmen der intensivierten Zusammenarbeit fokussiere man sich nun auf neue Projekte im asiatisch-pazifischen Raum, den Vereinigten Staaten und in Europa. Dazu UnionPay:

Wir sind stolz darauf, mit Wirecard einen erfahrenen Partner im Bereich digitaler Finanztechnologie und des internationalen Zahlungsverkehrs an unserer Seite zu haben. Zusammen können wir UnionPay-Kunden eine noch größere Bandbreite an innovativen Lösungen zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wirecard.

News bei Wirecard rollen nur so

Gefühlt täglich laufen bei Wirecard Nachrichten über neue Kooperationen mit Branchenschwergewichten über den News-Ticker – für Aktionäre eine tolle Sache. Wirecard wird damit die Akzeptanz von Kartenzahlungen bei Händlern und Unternehmen stärken, um die Konzernvision von einer bargeldlosen Welt zu verwirklichen.