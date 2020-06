Wirecard: Das gibt´s doch nicht

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nur wenige Tage nach der Razzia in der Firmenzentrale ist Wirecard nun erneut in den negativen Schlagzeilen. Kanadische Sicherheitsforscher sollen angeblich Beweise haben, dass das Unternehmen für gezielte Hackerangriffe verantwortlich sein soll. Forscher der Universität in Toronto haben „mit großer Sicherheit“ festgestellt, dass jahrelang fast die ganze Welt ausspioniert wurde.

So sollen gezielt Anwaltskanzleien, Aktivisten, Journalisten und sogar verschiedene Regierungen angezapft worden



