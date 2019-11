Wirecard gewinnt das größte Payment-Unternehmen der chinesischen Travel-Branche YeePay als neuen Partner für weltweite Flugbuchungen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) -- Wirecard wird allen YeePay-Kunden in der Airline-Branche helfen,ihr Geschäft außerhalb Chinas zu internationalisieren- Das potenzielle jährliche Transaktionsvolumen für Wirecard ausdieser Zusammenarbeit beträgt mehr als 17 Mrd. EUR- YeePay ist der führende Acquirer in China für die Flug- undReiseindustrieWirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie,erweitert sein Geschäft mit großen chinesischen Partnern durch eine neueKooperation mit YeePay. Als führender unabhängiger Mobile- und Online-Acquirerin China für die Airline- und Reisebranche arbeitet YeePay mit allenkommerziellen chinesischen Fluggesellschaften und großen Reisebüros in Chinazusammen. Wirecard und YeePay kooperieren, um diesen Kunden künftigBezahlprozesse außerhalb Chinas anzubieten.YeePay, ein führender E-Payment-Dienstleister in China, verzeichnete 2018 einTransaktionsvolumen von rund 34 Milliarden Euro im Bereich Fluggesellschaftenund Reisen - fast alle davon online-basiert. Durch die Kooperation mit Wirecardkann YeePay nun internationale Zahlungen mit einem potenziellenTransaktionsvolumen von über 17 Milliarden Euro zusätzlich ermöglichen, diefortan von Wirecard abgewickelt werden. Die beiden Partner planen ihreZahlungstechnologie und Lizenzen zu nutzen, um bestehenden und neuen Kunden vonYeePay einen bequemen und geregelten Checkout-Prozess zu ermöglichen.Reisebüros, Fluggesellschaften und Verbraucher außerhalb Chinas werden künftigvon diesem verbesserten Serviceangebot profitieren können."Wir freuen uns über die neue Partnerschaft mit YeePay, durch die wir fortan vomStatus und der Expertise des Unternehmens im chinesischen Airline- undReisemarkt profitieren", kommentiert Jörg Möller, EVP Travel & Mobility beiWirecard. "Wirecard ist bereits einer der größten internationalen Acquirer fürFluggesellschaften außerhalb Chinas und arbeitet mit mehr als 100Fluggesellschaften weltweit. Die Kooperation mit YeePay und seinen Kundenermöglicht es uns, unsere Präsenz in diesem ständig wachsenden Marktsegmentweiter auszubauen.""Als bevorzugter Acquiring-Partner der chinesischen Fluggesellschaften sind wirständig auf der Suche nach neuen Partnerschaften, die unser Serviceangebotverstärken", ergänzt Bin Tang, CEO von YeePay. "Mit Wirecard erweitern wirunsere Präsenz auf globaler Ebene und können unseren Kunden so ein modernes undinnovatives Zahlungserlebnis bieten, egal an welchem Ort der Welt sie sichbefinden."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalenPlattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden alsauch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdienstenrund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integriertenB2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, DataAnalytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehrerenSchlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- undKartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de,folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über YeePay:YeePay wurde 2003 gegründet und ist einer der führenden ZahlungsdienstleisterChinas. YeePay bietet ganzheitliche Payment-Lösungen für Unternehmen mit einerKombination zahlreicher integrierter Bezahlkanäle und reibungsloserAbwicklungsprozesse. YeePay setzt auf maßgeschneiderte Lösungen undMehrwertdienste für vertikale Märkte darunter Air und Travel, Retail, InternetFinance, Verwaltung und Bildung, Telekommunikation und Cross-Border-Geschäfte.YeePay hält die Zahlungslizenz der People's Bank of China und dieCross-Border-Lizenz der State Administration of Foreign Exchange.Wirecard-Kontakt:Wirecard AGIris StoecklVP Corp. Comm./IRTel.: +49 (0) 89-4424-1424E-Mail: iris.stoeckl@wirecard.comhttp://www.wirecard.deISIN DE0007472060Reuters: WDI.GDEBloomberg: WDI GYOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell