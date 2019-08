Wirecard gewinnt SunExpress, eine der führenden Ferienfluggesellschaften Europas mit rund 10 Millionen Passagieren jährlich, als neuen Kunden / Wirecard arbeitet bereits mit über 90 Airlines zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, hat mitSunExpress, einem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines,eine Vereinbarung unterzeichnet, um Kreditkartenzahlungen in lokalenReisebüros abzuwickeln. Die Zusammenarbeit ergänzt eine Liste vonüber 90 Kunden, die Wirecard allein im Airline-Bereich zählt, und fürdie das Unternehmen sowohl Online- als auch stationäre Zahlungenabwickelt.Im Rahmen der Zusammenarbeit nutzt SunExpress die Schnittstelleder International Air Transport Association (IATA) in Kombination mitdem Billing and Settlement Plan (BSP) über die digitale Plattform vonWirecard in sechs Ländern. Der BSP ist das weltweit am häufigstenverwendete System zur unkomplizierten Abwicklung desFlugticketverkaufs.SunExpress ist eine der größten Fluggesellschaften zwischenDeutschland und der Türkei und bietet seit fast 30 JahrenDirektverbindungen in die Türkei und zu beliebten Urlaubszielen an.Im Jahr 2018 begrüßte SunExpress fast 10 Millionen Passagiere anBord. Aktuell betreibt die Fluggesellschaft die größte Flotte ihrerGeschichte mit 84 Flugzeugen, die 90 Ziele in 30 Ländern bedienen.Nach Angaben des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismusverzeichnete die Türkei 2018 mehr als 4,5 Millionen Besucher ausDeutschland. Im internationalen Vergleich reisten nur aus Russlandmehr Menschen in die Türkei. Umgekehrt flogen rund 500.000 Passagiereaus der Türkei nach Deutschland. Damit liegt Deutschland unter denbeliebtesten Reisezielen der Türken auf Platz vier. DieFluggesellschaft profitiert damit auch vom wachsenden Trend hin zuPauschalreisen."SunExpress ist eine etablierte Marke mit langer Tradition, diegleichzeitig modern geblieben ist. Wir freuen uns, die Airlineunterstützen zu können, um weitere Bereiche ihres Geschäfts zuverbessern - nämlich die Abwicklung reibungsloser, digitalerTransaktionen. Die Optimierung von Zahlungsprozessen ist fürFluggesellschaften von zentraler Bedeutung, um der wachsendenKundenerwartung in Bezug auf einfachen, unkomplizierten Servicegerecht zu werden. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mitSunExpress in diesem Bereich auszubauen", sagt Eckart Reiche, VicePresident Sales Airlines bei Wirecard."Um unsere Position als eine der führendenFerienfluggesellschaften in Europa weiter auszubauen, ist eine engeZusammenarbeit mit Reiseveranstaltern, Reisebüros und unserenServicepartnern unerlässlich. Durch die Partnerschaft mit Wirecardkönnen wir nun die digitale Abwicklung von Kreditkartenzahlungen inReisebüros optimieren. Das führt zu einem noch besseren Kundenserviceund einer stärkeren Markentreue", erklärt Fatih Meriç, FinanceDirector bei SunExpress.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über SunExpress:Als Urlaubsspezialist bietet SunExpress seit fast 30 JahrenDirektverbindungen zwischen Europa und der Türkei sowie zu beliebtenUrlaubszielen an den Küsten von Mittelmeer, Schwarzem Meer,Nordafrika und Rotem Meer. In diesem Jahr betreibt das Joint Venturezwischen Lufthansa und Turkish Airlines die größte Flotte ihrerGeschichte: 84 Flugzeuge bedienen 90 Ziele in 30 Ländern. Im Jahr2018 begrüßte SunExpress fast 10 Millionen Passagiere. Die für ihrenService mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft bietet ihren Kundenein komfortables Flugerlebnis zum besten Preis und punktet mit einembreiten Spektrum an Innovationen und digitalen Reisedienstleistungen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sunexpress.com/Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comSunExpress-Medienkontakt:Jonas Jung / Roberto La PietraTel.: +49 (0) 89 17 91 90 55E-Mail: sunexpress@wilde.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell