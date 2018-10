Wirecard gewinnt das KaDeWe, den Oberpollinger und das Alsterhaus als Kunden für Alipay-Zahlungen / Integration der Mobile Payment-Technologie ins zentrale Kassensystem der KaDeWe Group-Häuser

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationstreiber für digitale Finanztechnologien, gewinnt dieKaDeWe Group GmbH als Neukunden für Alipay-Zahlungen, Chinas führendeMobile-Payment-Lösung. Mit Hilfe von Wirecards Technologie wird diechinesische Bezahlmethode in das Kassensystem der zur Gruppegehörigen Kaufhäuser integriert - zunächst in neun Kassen im KaDeWein Berlin sowie jeweils einer im Operpollinger in München und imAlsterhaus in Hamburg. Eine spätere Integration in weitere Kassen istgeplant. Im Rahmen der Kooperation stellt Wirecard die Akzeptanzbereit und kümmert sich um die vollständige Abwicklung der Zahlungen.Die integrierte Technologie ist zur "Golden Week" gestartet, einemwichtigen mehrtägigen chinesischen Feiertag, der traditionell sehrintensiv für Fernreisen genutzt wird.Dank der Kooperation können das KaDeWe, der Oberpollinger und dasAlsterhaus, die zu den bedeutendsten Warenhäusern Deutschlands und zuden renommiertesten in ganz Europa zählen, noch stärker vomTourismusboom aus China profitieren. Jährlich verreisen über achtMillionen Chinesen nach Europa und geben mit durchschnittlich über3000 Euro pro Reise fürs Shopping mehr als jede andere Nationweltweit aus. Für chinesische Konsumenten spielt dieMarkenbekanntheit eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung.Zu den von ihnen am stärksten nachgefragten Produkten gehören Marken-und Luxusprodukte wie etwa hochwertige Schuhe, Taschen, Uhren oderSchmuck, was ebenfalls zum Kernsortiment der KaDeWe Gruppe gehört. Indiesem Umfeld können sich die Luxuskaufhäuser nun als attraktiveAnbieter für chinesische Kunden etablieren. Durch die Akzeptanz vonZahlungen per Alipay gewinnen sie außerdem das Vertrauen einerjungen, online-affinen und finanzstarken Zielgruppe. So liegt dasdurchschnittliche Transaktionsvolumen bei einzelnen Händlern, dieAlipay über Wirecard anbieten, bei gut 800 Euro. Die bislang höchsteEinzeltransaktion, die mit Alipay via Wirecard gezahlt wurde, beträgtgut 40.000 Euro.Roland Palmer, Head of Alipay EMEA: "Die Häuser der KaDeWe Gruppegehören für chinesische Touristen zu den bekanntesten in Deutschland.Durch die von nun an möglichen Alipay-Zahlungen werden die Kaufhäuserdurch unsere In-App-Marketing-Plattform noch sichtbarer undchinesische Kunden genießen ein besseres Shopping-Erlebnis, weil fürsie nun der Zahlungsprozess genauso bequem ist wie in China."Dr. Michael Peterseim, CFO der KaDeWe Group: "ChinesischeTouristen sind für unsere Häuser eine besonders wichtige Zielgruppe,deren Erwartungen wir bestmöglich entsprechen wollen. Wir freuen unsdaher ganz besonders, dass wir diesen Kunden nun die Möglichkeitbieten, ihren Einkauf in unseren Häusern mit der Alipay-App zutätigen. Während des gesamten Integrations-Vorgangs hat uns Wirecardseine Professionalität und Erfahrung zugutekommen lassen, weshalbWirecard ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner für dieZukunft ist."Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goodsbei Wirecard, ergänzt: "Unser Ziel ist es, Händler dabei zuunterstützen, ihre Prozesse zu digitalisieren, ihren Kunden flexibleMöglichkeiten bei der Bezahlung zu bieten und ihr Angebot auf allenEbenen zu verbessern. Es freut uns sehr, dass wir mit der KaDeWeGruppe nun die drei renommiertesten Kaufhäuser des Landes als Kundengewonnen haben."Und so funktioniert das Bezahlen mit Alipay im Handel: Ein Kunde,der bargeldlos mit seiner Alipay-App bezahlen möchte, zeigt demHändler lediglich sein Smartphone-Display mit einem Barcode. DerHändler scannt diesen mit einem Handscanner ein und der Bezahlprozesswird sofort gestartet. Im Hintergrund initiiert Wirecard die Zahlung.Der Kunde bestätigt seinen Einkauf mittels Eingabe seines Passwortsund erhält einen Zahlungsbeleg. Ein weiterer Vorteil: Über dieAlipay-App haben Händler die Möglichkeit, ihrer chinesischenKundschaft spezielle Angebote per Push-Nachricht zu senden, bereitskurz bevor sie am Reiseziel ankommen.Mehr Informationen unter: https://www.wirecard.de/alipay/Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oderfolgen Sie uns auf Twitter @wirecard.Über die KaDeWe Group:Innovativ, luxuriös und wegweisend - das KaDeWe, das Alsterhausund der Oberpollinger zählen zu den bedeutendsten DepartmentstoresDeutschlands und zu den renommiertesten in ganz Europa. Mit ihrerbeeindruckenden, über 100-jährigen Geschichte sind sie zuunverwechselbaren Markenzeichen ihrer Städte geworden. Sie stehen fürein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis, internationalesMarkenportfolio und exzellenten Service. Sie entführen in eine Welt,die inspiriert und informiert, die nicht alltäglich ist, sondernetwas ganz Besonderes. Ihre außergewöhnlichen Inszenierungen undEvents sind neben der einzigartigen Produktauswahl von besondererAnziehungskraft. Seit 2015 sind das KaDeWe, das Alsterhaus und derOberpollinger unter dem Dach der KaDeWe Group vereint. Das HeadOffice der KaDeWe Group ist in Berlin.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comPressekontakt KaDeWe Group:The KaDeWe GroupMarie-Theres LehmannTel.: +49 30 701 722 265E-Mail: marie-theres.lehmann@kadewe.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell