Wirecard gestaltet die Zukunft des Einzelhandels mit einem komplett digitalisierten In-Store-Einkaufserlebnis

Aschheim (München) (ots) -- Die Wirecard 360° Retail Experience erfüllt die Nachfrage vonKunden nach neuen Technologien, die Shopping-Erlebnisse imstationären Einzelhandel verbessern- Kunden können über einen interaktiven Bildschirm Artikelpersonalisieren, über soziale Medien teilen,Produktinformationen erhalten und bezahlenWirecard, der weltweit führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, setzt mit seiner 360° Retail Experience neue Maßstäbe beiKundenerlebnissen: Das Unternehmen präsentiert den Prototyp eines interaktivenBildschirms mit integrierter Zahlungstechnologie für den Einzelhandel. DasWirecard Innovation Lab stellt diese Retail-Lösung vor, um den Anforderungenheutiger Konsumenten gerecht zu werden. Eine kürzlich von Wirecard in Auftraggegebene weltweite Studie(https://www.wirecard.com/knowledge-hub/insights/global-consumer-report) ergab,dass die Mehrheit der Verbraucher innovative Zahlungsmethoden undIn-Store-Technologien im Einzelhandel erwartet, um ihr Shopping-Erlebnis zuverbessern.Die Wirecard 360° Retail Experience ist ein Multi-Touch-Screen mit integrierterObjekterkennung: Der Kunde kann einen Artikel aus dem Store auswählen,beispielsweise einen Turnschuh, ihn auf den Bildschirm legen und verschiedeneFunktionen, wie Personalisierung, das Teilen auf sozialen Netzwerken oderBezahlen, auswählen. Der Bildschirm kombiniert das digitale Erlebnis, dasVerbraucher erwarten, mit dem stationären Einkaufen. Einzelhändler undVerbraucher profitieren auch von maßgeschneiderten, reibungslosenBezahlprozessen - zum Beispiel über eine App oder eine mobile Webseite. DerArtikel lässt sich dann an einen bevorzugten Ort liefern. Die Folge: ein echtesUnified Commerce-Erlebnis mit einem Online-Checkout im Laden."Verbraucher verlangen explizit nach neuartigen Retail-Technologien, und derEinzelhandel muss Konsumenten begeistern können, um sie wieder zurück in dieGeschäfte zu locken", sagt Jörn Leogrande, EVP Wirecard Labs. "Die 360° RetailExperience erfüllt alle Anforderungen: Verbraucher können zum einen Produktesehen und anfassen. Gleichzeitig profitieren sie von einem digitalenEinkaufserlebnis, einschließlich eines schnellen, vollständig digitalenBezahlvorgangs. Wir gehen davon aus, dass sich die 360° Retail Experience undähnliche Lösungen in naher Zukunft in der breiten Masse durchsetzen werden. Wirfreuen uns darüber, mit unserer Innovationskraft bei der Weiterentwicklung derCustomer Experience eine wesentliche Vorreiterrolle zu spielen."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalenPlattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden alsauch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdienstenrund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integriertenB2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment und Risk, Retail und Transaction Banking, Loyalty und Couponing, DataAnalytics und Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (online,mobil, POS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehrerenSchlüsselmärkten und hält Lizenzen für alle wichtigen Zahlungs- undKartennetzwerke. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert(DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Erfahren Sie mehr unter www.wirecard.com.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/15202/4538110OTS: Wirecard AGISIN: DE0007472060Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell