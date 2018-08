Wirecard: Das geht jetzt schnell!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Auch wenn die Wirecard-Aktie nach einer Korrektur am Dienstag im frühen Handel am Mittwoch weiter an Boden verlor, das Unternehmen selbst kann erneut Positives berichten: Dieses Mal geht es um eine Kooperation mit Wirelane, einem Anbieter von Soft- und Hardware für das Laden von E-Fahrzeugen. Das Ziel: Eine schnelle, barrierefreie und unkomplizierte Payment-Lösung, die laut Wirecard den Besitzern von Elektrofahrzeugen sukzessive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.