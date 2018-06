Wirecard geht Kooperation mit Australian Federation of Travel Agents ein / Wirecard bietet Zahlungsabwicklung und Acquiring für 1.400 Reisevermittler in Australien

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Expertefür digitale Finanztechnologie, hat ein Abkommen geschlossen, um derneueste Zahlungspartner für den australischen ReisevermittlerverbandsAustralian Federation of Travel Agents (AFTA) zu werden. AFTAvertritt den Großteil der Reisevermittler in Australien - dasbedeutet, dass diese Vermittler jetzt aus unterschiedlichen Anbieternauswählen können, mit denen sie Partnerschaften schließen, um Zugriffauf das vom AFTA gebotenen Chargeback-Programm (ACS) zu haben."Angesichts unser langjährigen Erfahrung und unserer Präsenz aufdem weltweiten Reisemarkt stellt die Partnerschaft mit AFTA einelogische Erweiterung in der australischen Reisebranche für uns dar.Wir sind stolz darauf, den AFTA-Mitgliedern eine vorteilhafte Lösunganzubieten und zu den Partnern zu gehören, die an dieser innovativenFondslösung mitwirken", sagt Daniel Vukovac, General Manager vonWirecard in Australien."Wir freuen uns sehr, unseren Reisevermittlern nun die Möglichkeitzu bieten, sich für den internationalen Technologiekonzern Wirecardzu entscheiden, sodass unsere Mitglieder auf die Wirecard Produkteund Dienstleistungen zugreifen können und gleichzeitig durch ACSgeschützt sind. Wirecard hat einen anerkannt guten Ruf in derReisebranche, und unsere Mitglieder werden fortan in der Lage sein,ihren Kunden neue und innovative Wege der Zahlungsakzeptanzanzubieten", erläutert Jayson Westbury, CEO bei AFTA.Der Verband AFTA, der über 1.400 Reisevermittler in Australienvertritt hat Wirecard im Rahmen des ACS als Dienstleister unterVertrag genommen, um die ACS-Beiträge im Namen teilnehmenderMitglieder einzuziehen. Außerdem ist der Experte für digitaleFinanztechnologie durch Mid-Office- und Global-Distribution-Systemswie Amadeus und Sabre als Acquirer in den Systemen derReisevermittler integriert, die sich für eine Zusammenarbeit mitWirecard entschieden haben.AFTA-Mitglieder können ihre Teilnahme am Programm überafta.com.au/acs beantragen.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Australian Federation of Travel Agents:Die Australian Federation of Travel Agents (AFTA) ist dieSpitzenorganisation der australischen Reisebranche. Der 1957gegründete Verband vertritt die Mehrheit der Reisevermittler inAustralien und umfasst alle wichtigen Reisevermittlungsgruppen. DieRolle des AFTA besteht darin, die Interessen von Mitgliedern inAngelegenheiten zu vertreten, die sich auf den Betrieb allerReisevermittlungen in Australien beziehen. Grundsätzlich geht eshierbei um Belange, die nicht von Reisevermittlerketten oderUnternehmenseinheiten im Namen ihrer Mitglieder angesprochen werdenund die die Branche als Ganzes betreffen.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comAustralian Federation of Travel Agents-Medienkontakt:Dean LongHead of Public Policy and Strategic Partnerships+61 (0) 4 09 466 781Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell