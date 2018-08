Wirecard führt voll digitales Zahlungsprodukt in Südafrika ein, um Online-Verkäufe für Händler anzukurbeln / EFT-Zahlungsverifizierung kann Online-Verkäufe für Händler um bis zu 30 Prozent steigern

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/Kapstadt (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationsführer in digitaler Finanztechnologie, gibt heute dieEinführung von secureEFT in Südafrika bekannt. SecureEFT ist einZahlungsservice zur sofortigen Überweisung elektronischer Gelder, mitdem Kunden sichere Online-Zahlungen direkt über ein Bankkonto leistenkönnen und in Echtzeit benachrichtigt werden. Händler, die Zahlungenvon Verbrauchern per Electronic Funds Transfer (EFT) erhalten,bekommen fortan Sofortbenachrichtigungen über die erfolgreicheAbwicklung, was die Transaktion erheblich beschleunigt. Mit diesemneuen Produkt können Händler ihre Online-Verkäufe um bis zu 30Prozent steigern.Laut Statista werden Online-Bestellungen in Südafrika künftigstark zunehmen: Umsätze dürften mit einer jährlichen Wachstumsrate(CAGR 2018-2022) von 13,2 Prozent zulegen und 2022 zu einemMarktvolumen von 5.431 Mio. USD führen. EFT-Zahlungen sind diezweitbeliebteste Online-Payment-Methode des Landes - hiermit bezahlenSüdafrikaner ihre Miete, Gebühren für Arzttermine, die Schule undweiteren täglichen Bedarf.Da viele der südafrikanischen Verbraucher nach wie vor keineKreditkarten verwenden, ist Wirecard jetzt in der Lage, den Abschlussdes Einkaufsprozesses zu beschleunigen, wenn Waren oderDienstleistungen online erworben und per EFT bezahlt werden. Händlerkönnen künftig von der nahtlosen Integration profitieren - WirecardsBezahlseite ermöglicht eine direkte Integration ohne zusätzlichenProgrammieraufwand."Eine Sofortbenachrichtigung über eine erfolgreicheGeldüberweisung bedeutet, dass Waren und Dienstleistungen in Echtzeitvom Händler freigegeben oder ausgeliefert werden können - der Händlerweiß sofort, dass die Zahlung erfolgt ist. Bei einigen Händlern, dieEFT-Lösungen einsetzen, haben wir bereits eine bis zu 30 Prozenthöhere Conversion Rate festgestellt," sagt Hannalie Marsh, GeneralManager bei Wirecard South Africa. "Unser Produkt bietet eineneinfachen Zahlungsprozess in drei Schritten, der unter anderemschnellere Checkout-Geschwindigkeiten ermöglicht - rund acht Sekundenanstatt der früher als Branchennorm geltenden 20 Sekunden. Wirecardist einer der größten Akteure im Zahlungssektor in Südafrika, undMenschen vertrauen unserer Marke. Wir freuen uns darauf,Bezahlprozesse weiter zu digitalisieren und zusätzlichen Mehrwert fürHändler und Endverbraucher zu schaffen."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell