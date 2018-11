Wirecard führt u.a. Alipay beim Traditionsunternehmen Faber-Castell ein / Wirecard verzeichnet mit chinesischen Bezahlmethoden bei einzelnen Händlern bis zu 10 Mio. EUR Transaktionsvolumen pro Monat

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, hatgemeinsam mit seinem Partner Safety Tax Free das deutscheTraditionsunternehmen Faber-Castell als Kunden für die Integrationvon chinesischen Payment-Lösungen, darunter Alipay, gewonnen.Wirecard stellt Faber-Castell, einem der weltweit führenden Anbietervon Schreib- und Zeichengeräten, einen volldigitalisiertenZahlungsansatz für die beliebtesten chinesischen Bezahlmethodenbereit.Durch die Partnerschaft profitieren einerseits chinesische Kunden,die in Faber-Castell-Markenshops in Deutschland ab sofort wie inihrer Heimat bezahlen können, kein Geld wechseln müssen und darüberhinaus besondere Angebote und Coupons nutzen können. Noch dazu istdie Einführung voll digitalisierter Bezahloptionen lukrativ fürHändler und Anbieter. So verzeichnet Wirecard mit chinesischenBezahlmethoden bei einzelnen Händlern pro Monat einTransaktionsvolumen von bis zu 10 Mio. EUR.Faber-Castell, im Jahr 1761 gegründet, ist eines der ältestenIndustrieunternehmen der Welt und seit neun Generation inFamilienbesitz. Die digitale Bezahllösung wird zunächst in den vierMarkenshops von Faber-Castell gestartet: in Frankfurt am Main,Düsseldorf, Hamburg sowie im Shop am Schloss Stein nahe Nürnberg.Dank der Digitallösung von Wirecard profitieren chinesische Kundenper Safety Tax Free auch von höherenMehrwertsteuer-Rückerstattungsraten.Chengyuan Zhai, Gründer und Geschäftsführer von Safety Tax Free:"Die gemeinsame Lösung mit Wirecard akzeptiert mobile Bezahlmethodenwie Alipay und ermöglicht den Shoppern aus China, digitale undvollständig ausgefüllte Mehrwertsteuer-Rückerstattungsformulare mitnur einem Klick zu erhalten. Dadurch fallen das handschriftlicheAusfüllen der Tax-Refund-Formulare sowie das langwierige Anstehen amFlughafen für die Auszahlung komplett weg. So sind die Kunden um einVielfaches schneller als mit der traditionellen Methode und derBetrag wird innerhalb von wenigen Tagen direkt in der Landeswährung -ohne Wechselkosten - beispielsweise auf das gewünschte Alipay-Kontoüberwiesen, was die Kundenzufriedenheit nochmals erhöht."Catharina Tiede, Head of Partner Management Consumer Goods beiWirecard, fügt hinzu: "Chinesen sind Weltmeister im Reisen und daherist das Potenzial für Faber-Castell und andere europäischeEinzelhändler enorm. Wir freuen uns, die TraditionsmarkeFaber-Castell dabei zu unterstützen, einen Schritt in Richtungdigitalisiertes Bezahlen zu machen, indem wir die Markenhops mitunserer fortschrittlichen, praktischen Bezahllösung ausstatten."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über Faber-Castell:Mit 2,4 Milliarden Blei- und Farbstiften ist Faber-Castell derälteste und größte Hersteller von holzgefassten Stiften sowie einerder weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Produkten zumSchreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten. Faber-Castell besitztFertigungsstätten in neun Ländern, Vertriebsgesellschaften in 23Ländern sowie Handelsvertretungen in über 120 Ländern.Über Safety Tax Free:Safety Tax Free wurde 2016 von chinesischen Absolventen derTechnischen Universität München mit dem Ziel gegründet, denkomplizierten Steuerrückerstattungsprozess zu digitalisieren und zuvereinfachen. In dem Rahmen wurde eine praktische mobile Anwendungentwickelt, mit der chinesische Kunden Wartezeiten am Flughafen undBürokratie am Point of Sale vermeiden können und ihren Refundkomfortabel über das Smartphone erhalten. Für den Einzelhandel istunsere Lösung um mobiles Bezahlen und chinaspezifisches Marketingerweiterbar, sodass die sprachlichen und technischen Schwierigkeitenbeim Shopping in der fremden Umgebung überwunden werden können.Unsere Lösung wurde bereits mit dem Union Pay International, demBayStart Up Munich Business Plan Contest 2017 sowie dem ChineseTourists Welcome Award in der Kategorie Internet and Mediaausgezeichnet und ist mittlerweile bei mehr als 2.000 Einzelhändlernim Einsatz.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comFaber-Castell-Medienkontakt:Faber-Castell AGTel.: +49 (0)911 9965 5538E-Mail: press-office@faber-castell.deMedienkontakt Safety Tax Free:Safety Tax Free GmbHSarah BuchwieserTel.: +49 (0) 89 1225 7317E-Mail: info@safetytaxfree.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell