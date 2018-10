Wirecard führt mPOS-Lösung für Händler in Brasilien ein, um Bezahlprozesse in Lateinamerika weiter zu digitalisieren / Besseres Kundenerlebnis, Bargeld ist nicht mehr erforderlich

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München)/São Paulo (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer digitaler Finanztechnologie, gibt heute dieEinführung seiner Omnichannel-Bezahldienste in Brasilien bekannt. Mitder neuen mPOS-Lösung (mobile Point-of-Sale) können jetzt alleHändler in Brasilien sofortige Kartenzahlungen vor Ortentgegennehmen. Hierdurch verbessert sich das Kundenerlebnis, und dieNotwendigkeit von Bargeld entfällt.Die neue Lösung bietet Vorteile sowohl für Händler als auch fürKunden. Zehntausende Online-Händler von Wirecard können nun inBrasilien auf der Stelle Kartenzahlungen annehmen. Diese Lösung lässtsich an eine Vielzahl von Branchen anpassen und öffnet Wirecard daherden Zugang zu einer breiten potenziellen Zielgruppe. Konsumentenprofitieren fortan von mehr Möglichkeiten, per Karte zu bezahlen, wasschnelle und stressfreie Transaktionen ermöglicht.Wirecard bietet schon jetzt Zahlungslösungen für kleinere,örtliche Händler in Brasilien, einschließlich Geldtransfer undFeatures zum Bezahlen von Rechnungen. Da ein großer Teil derbrasilianischen Bevölkerung kein Bankkonto besitzt, haben derartigeLösungen dazu beigetragen, die in Brasilien herrschende Lücke bei derfinanziellen Integration weiter zu schließen. Die neue mPOS-Lösungkann das Potenzial von Kartenzahlungen in Brasilien voll für sichnutzen. Wirecards Lösung zielt nämlich darauf ab, Händlern einekosteneffektive Möglichkeit zu bieten, das Spektrum der von ihnenakzeptierten Zahlungsmethoden zu erweitern. Dies wird sich positivauf ihr Geschäft auswirken und den Bedürfnissen ihrer Kundenentgegenkommen.Sandra Meermann Hying, Board Member in Brasilien und EVP SalesOperations bei Wirecard, meint: "Wir sind stolz darauf, Händlern imganzen Land diese mPOS-Services anbieten zu können. Die Lösung istnicht nur weitreichend, da sie sowohl kleineren als auch größerenHändlern eine mobile Checkout-Möglichkeit bietet, sondern stellt aucheine willkommene Innovation für beide Seiten desTransaktionsprozesses dar. Händler ebenso wie Verbraucher könnenjetzt vollkommen bargeldlos und mobil sein. Wir freuen uns sehr,hiermit die Digitalisierung von Zahlungen in Lateinamerika weitervoranzutreiben."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell