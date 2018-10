Wirecard führt die Zahlungslösung Try Before You Buy zusammen mit PVH in Europa ein / PVH Corp. besitzt ein diversifiziertes Portfolio bekannter amerikanischer Marken wie TOMMY HILFIGER & CALVIN KLEIN

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, bringt dieflexible Rechnungszahlungsoption Try Before You Buy auf den Markt. InZusammenarbeit mit der Europazentrale der PVH Corp. [NYSE: PVH], diedie Geschäfte von CALVIN KLEIN und TOMMY HILFIGER in der Regionbetreibt, sorgt Wirecard dafür, dass die E-Commerce-Websites dieserMarken als erste diese Technologie nutzen.Try Before You Buy ermöglicht Online-Shoppern, erst 30 Tage nachAufgabe der Bestellung für Artikel zu zahlen, so dass sie die Warenzunächst zu Hause anprobieren können und erst dann bezahlen, wenn sieentscheiden, dass sie diese behalten möchten. Wirecards FraudPrevention Suite (FPS) basiert auf innovativen Technologien wieMachine Learning und künstlicher Intelligenz und sichert dieKreditwürdigkeit von Verbrauchern durch das Analysieren langjährigerDatenmuster.Oliver Timm, Chief Commercial Officer von PVH Europe, sagt:"Unsere Verbraucher sind der Mittelpunkt von allem, was wir tun, unddas Try Before You Buy-Programm unterstreicht unser Engagement, neuedigitale Lösungen zu erkunden, die das Online-Shopping verbessern.Dieser Ansatz schließt die Lücke zwischen Online- undIn-Store-Einkaufserlebnis und steigert so die Kundenzufriedenheit undKundenbindung."Vanda Astfäller, Head of Sales Consumer Goods von Wirecard, meint:"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit PVH Europa für dieeuropäischen E-Commerce-Seiten von CALVIN KLEIN und TOMMY HILFIGERbekanntzugeben. Die auf Wirecards KI-Risikomanagementlösungbasierende Zahlungsgarantie verdeutlicht, mit welcher Präzision dieFrüherkennungs- und Betrugspräventionsprozesse heutzutage arbeiten.Unser innovatives Angebot mindert das Risiko von Zahlungsausfällen imE-Commerce und ermöglicht es zukunftsorientierten Händlern wie PVHEurope, Verbrauchern durch Try Before You Buy Flexibilität zu bieten,bevor sie kaufen."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oderfolgen Sie uns auf Twitter @wirecard.Über PVH Corp.:PVH, dessen Geschichte über 135 Jahre zurückgeht, zeichnet sichdurch das Wachstum von Marken und Unternehmen mit reichhaltigeramerikanischer Tradition aus und ist zu einem der größtenBekleidungsunternehmen weltweit geworden. Wir beschäftigen mehr als36.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern und erwirtschaften jährlicheUmsatzerlöse in Höhe von mehr als 9 Mrd. US-Dollar. Uns gehören diebekannten Marken CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD,ARROW, Speedo*, Warner's, Olga und Geoffrey Beene, sowie dieInternet-zentrierte Dessous-Marke True & Co., und wir vermarktenverschiedene Produkte unter diesen Namen und anderen national undinternational bekannten Marken in unserem Eigentum bzw. unter Lizenz.*Die Marke Speedo ist zeitlich unbegrenzt für Nordamerika und dieKaribik von Speedo International, Ltd. lizenziert.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1424E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell