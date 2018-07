Wirecard erweitert sein E-Commerce-Portfolio um schnelles individuelles Design-Tool für Onlinehändler / Die visuelle Darstellung der Bezahlseite kann erstmals innerhalb von Minuten angepasst werden

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der weltweiteInnovationsführer digitaler Finanztechnologie, bringt einen neuenPayment Page Designer für Onlinehändler auf den Markt und erweitertdamit sein Portfolio an Mehrwertservices rund um den E-Commerce: Nochnie zuvor konnten E-Commerce Betreiber jeder Größe innerhalb vonMinuten das Design der Zahlungsoptionen in ihrem Onlineshopgestalten. Ab sofort profitieren Händler somit von verkürztenSetup-Zeiten und gleichzeitig steigenden Abschluss-Raten. Soverbindet der Wirecard Payment Page Designer geringen Integrations-und Anpassungsaufwand mit hoher visueller Flexibilität.Markus Eichinger, Executive Vice President Group Strategy beiWirecard, sagt: "Mit dieser state-of-the-art Checkout-Lösung fürOnlinehändler haben wir ein erheblich vereinfachtes Tool geschaffen,um das Bezahlen so nahtlos wie möglich in den gesamtenShopping-Prozess einzubinden. Die kontinuierliche Weiterentwicklungder Wirecard-Plattform schafft somit unmittelbaren Wert für unsereHändler, da mit besserer visueller Payment-Integration auch dieAbschlussraten bei Verkäufen steigen. Diese vollintegrierte digitaleLösung ist ein gutes Beispiel dafür, dass Wirecard den Anspruch hat,auch im Kernbereich der E-Commerce Akzeptanz Innovationsführer zusein."Mit dem neuen Payment Page Designe - eine intuitiveWeb-Schnittstelle - kann jedes visuelle Element angepasst werden.Mithilfe der neuen Lösung können Händler ihre Payment Page präziseauf ihre visuelle Markenidentität abstimmen und so das Kundenerlebnisoptimieren.Jan Simko, Vice President bei Wirecard, fügt hinzu: "WirecardsPayment Page Designer liefert ein hoch konfigurierbares, sicheres undreibungsloses Bezahlerlebnis, das die Anforderungen des heutigenE-Commerce über Smartphones berücksichtigt. Durch die Integration desDesigners in die Wirecard Payment Page (WPP) optimieren wir dasvisuelle Erlebnis der Endverbraucher. Unsere händlerorientierteLösung ist auf die veränderten visuellen Bedürfnisse der Kundenzugeschnitten - sie erfordert keinerlei Grafikdesignfähigkeiten,Bezahlseiten können in Minutenschnelle ohne Programmieraufwanderstellt werden."Hier geht es zum Wirecard Payment Page Designer:https://designer.wirecard.com/Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk,Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics &Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online,Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute inmehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigenZahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an derFrankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060).Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter@wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell