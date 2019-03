Wirecard erweitert mobile In-App Payment SDKs und treibt den globalen Mobile-Shopping-Trend voran / Händler können das Kundenerlebnis verbessern und echte Omnichannel-Erlebnisse ermöglichen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) -- In-App-Zahlungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Strategievon Wirecard, die eine vollständig digitaleFinancial-Commerce-Plattform vorsieht- Der weltweite Umsatz mit mobilen Apps soll bis 2020 auf 189Milliarden US-Dollar steigen- Neue Software Development Kits vereinfachen die Bereitstellungvon In-App-ZahlungsoptionenWirecard, der global führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, stellt erweiterte Software Development Kits (SDKs)für mobile In-App-Zahlungen bereit und kommt damit der Verwirklichungseiner Vision einer vollständig digitalenFinancial-Commerce-Plattform einen weiteren Schritt näher. Die neuenMobile Payment SDK Libraries für iOS und Android wurden entwickelt,um Händlern die Integration von In-App-Zahlungsoptionen zuerleichtern und deren PCI-Konformität sicherzustellen.Der weltweite Umsatz mit mobilen Apps soll von 88 MilliardenDollar im Jahr 2016 auf 189 Milliarden Dollar im Jahr 2020 steigen.Dabei ist das Einkaufen die am schnellsten wachsendeMobile-App-Kategorie basierend auf der durchschnittlichenNutzungsdauer der Verbraucher. Händler können von diesen Trendsprofitieren und das Omnichannel-Kundenerlebnis verbessern, indem siedank Wirecard In-App-Zahlungsmöglichkeiten anbieten. Wirecardbetrachtet den mobilen In-App-Zahlungsverkehr als eine seinerwesentlichen Wachstumssäulen, da derzeit nur 1-2% aller Transaktionenweltweit vollständig digital sind."Laut Wirecards eigenen Forschungsergebnissen würden es rund 40%der Verbraucher vorziehen, über ihre mobilen Geräte einzukaufen. Ausdiesem Grund sind In-App-Zahlungen ein wesentlicher Bestandteilunserer Zukunftsvision. Das Anbieten derartiger Optionen wird fürHändler schnell zu einer Notwendigkeit. In Zukunft wird der größteTeil des Finanzalltags der Verbraucher digital sein - im öffentlichenVerkehr, zu Hause, im Urlaub, im Geschäft - und alle Prozesse werdenauf mobilen Geräten abgewickelt werden. Wir helfen unseren Kunden,schneller davon zu profitieren, indem wir eine einfache und flexibleIntegration neuer mobiler Zahlungsoptionen ermöglichen. Das hilftihnen wiederum, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und ihrGeschäft auszubauen", sagt Sreelekha Sankar, EVP Payment & Risk beiWirecard.In-App-Zahlungen bieten ein erhebliches Umsatzpotenzial fürHändler. Die erweiterten SDKs reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwandfür die Integration von In-App-Zahlungen in ihre mobilen Appserheblich. Durch die Unterstützung zahlreicher gängigerZahlungsmethoden bietet Wirecard Händlern volle Flexibilität undSkalierbarkeit, da verschiedene Zahlungsmethoden als einzelne Moduleintegriert werden können. Sogenannte "Card-not-present"-Händler, diedie Verarbeitung und Speicherung der Kreditkarteninhaberdatenvollständig ausgelagert haben, können durch eine Zusammenarbeit mitWirecard ihre PCI-Konformität sicherstellen.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell