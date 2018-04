Wirecard erweitert langjährige Zusammenarbeit mit EMP, Europas führendem E-Commerce-Unternehmen im Bereich Rock & Entertainment Merchandising / Bereitstellung alternativer digitaler Bezahloptionen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, eines der führendeninternationalen Spezialisten für digitale Finanztechnologie,erweitert seine langjährige Zusammenarbeit mit EMP, Europas führendemE-Commerce-Unternehmen im Bereich Rock & Entertainment Merchandising.EMP beliefert Rock- und Entertainment-Fans in 17 Ländern mit einerProduktpalette aus über 30.000 Artikeln in den BereichenEntertainment Merchandise, Musik, Streetwear und Accessoires. Dankder Kooperation mit Wirecard kann EMP den Ansprüchen seiner Kundengerecht werden, indem das Unternehmen seinen bestehenden Onlineshopum alternative Zahlungsmethoden ergänzt. Seit über neun Jahrenübernimmt Wirecard für EMP die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen.In Zukunft ist eine Erweiterung der bestehenden Zahlungspalettegeplant.Ab sofort können Online-Kunden von EMP neben Kreditkartenzahlungenauch alternative Bezahlarten wie iDeal und BCMC nutzen. Diesegewinnen europaweit zunehmend an Bedeutung für den Onlinehandel. Inden Niederlanden beispielsweise nutzten 84% der Online-Shopper imJahr 2017 die nationale Zahlungsmethode iDeal für Online-Käufe. Durchdas Anbieten verschiedener Payment-Methoden ist EMP somit in derLage, die Kundenzufriedenheit international kontinuierlich zuverbessern. Wirecard sorgt dabei dafür, dass die bestehendenZahlungsmöglichkeiten stets durch neue digitale Bezahloptionenerweitert werden.Manfred Zimmer, Head of Financial Accounting & Reporting bei EMP,kommentiert: "Vor allem bei jüngeren Zielgruppen ist der Bedarf nachmehr Flexibilität im Bereich von digitalen Zahlungsprozessen sehrhoch. Wir kooperieren bereits seit vielen Jahren mit Wirecard undvertrauen dabei auf die Expertise unseres Partners. Daher freuen wiruns auf die zukünftige Erweiterung unserer Partnerschaft."Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goodsbei Wirecard, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, unsere langjährigeKundenbeziehung mit EMP weiter auszubauen, indem wir die angebotenePayment-Palette stets um neue, bei Konsumenten beliebteBezahlmethoden ergänzen. Es gehört zu unserer Kernkompetenz,internationale Sales-Strategien unserer Kunden über alle Kanälehinweg auf einer digitalen Plattform zu unterstützen."Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über EMP:EMP ist Europas führendes E-Commerce-Unternehmen im Bereich Rock &Entertainment Merchandising. EMP mit Hauptsitz in Lingen wurde 1986gegründet und beliefert mit seinen europaweit über 700 MitarbeiternRock- und Entertainment-Fans in 17 Ländern mit einer einzigartigenProduktpalette aus über 30.000 Artikeln in den BereichenEntertainment Merchandise, Musik, Gothic, Streetwear, Funstuff,Postern & Accessoires.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell