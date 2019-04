Wirecard erweitert Zusammenarbeit mit O2, um noch mehr europäischen Händlern mPOS-Lösungen anzubieten / Händler können so vom starken Digitalisierungstrend vor allem in Mittelosteuropa profitieren

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und O2 CzechRepublic, der größte Telekommunikationsanbieter auf dem tschechischenMarkt, bauen ihre Partnerschaft aus. Noch mehr Händler werden nun vonkomplett integrierten mobilen Point-of-Sale (mPOS)-Lösungen und damitvon der wachsenden Verbrauchernachfrage nach vollständigdigitalisierten Zahlungsoptionen profitieren.Neben dem Ausbau des bestehenden Projekts in der TschechischenRepublik erweitern die beiden Unternehmen das Angebot auf dieSlowakei. Damit unterstützen sie Händler in beiden Ländern bei derNutzung von digitalen State-of-the-Art POS-Lösungen sowie derEinhaltung der anstehenden Änderungen im Steuerrecht. Wirecardliefert dabei eine Komplettlösung aus Zahlungsakzeptanz, derAbwicklung der Zahlungen sowie Compliance-Checks, während O2 dieVerantwortung für das Onboarding der Händler übernimmt.Die gemeinsame Lösung von Wirecard und O2 stellt eine flexibleAlternative zu fest installierten Kassen dar und besteht aus einemTablet-basierten Online-Kassensystem und einem mPOS-Terminal. DieHardware ist vollständig in die digitale Financial Commerce Platformvon Wirecard integriert und ermöglicht so die sichere Akzeptanz undVerarbeitung digitaler Zahlungen sowie dieOnline-Transaktionsabwicklung gemäß den neuen gesetzlichenAnforderungen.Bohumír Saffek, Senior Manager eKasa bei O2 Czech Republic: "DankWirecard können wir viele Unternehmen mit O2 eKasa ausstatten - einerflexiblen, mobilen Lösung für die Zahlungsabwicklung. Damit könnenHändler digitale Zahlungen sowohl vor Ort als auch unterwegsakzeptieren und profitieren gleichzeitig von mehr Effizienz undverbesserter Compliance. Wir sind stolz darauf, gemeinsam an derSpitze der digitalen Transformation in Tschechien und der Slowakei zustehen."Roland Toch, Managing Director CEE bei Wirecard: "DieZusammenarbeit mit Telekommunikationsunternehmen ist ein Haupttreiberfür unser Geschäft in Mittelosteuropa. Der Ausbau unsererPartnerschaft mit O2 ist ein Beweis für den Mehrwert, den wir bisherschon vielen tausenden Händlern in der Tschechischen Republikgebracht haben. Wir haben es ihnen ermöglicht, schnell und einfachvon den unzähligen Vorteilen zu profitieren, die die Digitalisierungvon Zahlungen großen und kleinen Unternehmen gleichermaßen bietet."Philippe Laranjeiro, Head of Sales, Digital & Telco, bei Wirecard:"Wirecard und O2 teilen eine gemeinsame Vision und Leidenschaft fürInnovation und Digitalisierung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeitmit noch mehr Telekommunikationsanbietern, um Händler weltweit beider Optimierung ihrer Zahlungsprozesse zu unterstützen, dieKomplexität zu reduzieren und die sich ständig ändernden Bedürfnisseder Verbraucher zu erfüllen."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über O2 Czech Republic:O2 ist der größte integrierte Telekommunikationsanbieter auf demtschechischen Markt. Derzeit betreiben wir fast acht Millionen mobileund feste Anschlüsse und gehören damit zu den Marktführern bei vollkonvergierten Diensten in Europa. Für Nutzer mobiler Dienste in derTschechischen Republik bieten wir modernste HSPA+- undLTE-Technologie an. Wir haben das umfassendste Angebot an Sprach- undDatendiensten in der Tschechischen Republik und nutzen aktiv dasWachstumspotenzial der verschiedenen Geschäftsfelder, insbesondereder IKT. Mit unseren Rechenzentren mit einer Gesamtfläche von 7.300Quadratmetern gehören wir zu den führenden Anbietern von Hosting,Cloud und Managed Services. O2-Rechenzentren gehören zu den wenigenkommerziellen in Mitteleuropa, die über eine TIER-III-Zertifizierungverfügen. Mit unserem O2 TV sind wir auch der größteIPTV-Dienstleister in Tschechien. Im Januar 2014 wurde O2 Mitgliedder tschechischen Investorengruppe PPF.Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comO2-Medienkontakt:O2 Czech RepublicLucie JungmannováTel.: +42 (0) 800 163 342E-Mail: lucie.jungmannova@o2.czOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell