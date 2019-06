Wirecard erweitert Zusammenarbeit mit der KaDeWe Group, dem Betreiber der renommiertesten deutschen Kaufhäuser, und übernimmt die komplette digitale Zahlungsabwicklung am Point-of-Sale

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim, München (ots) -- Nach der erfolgreichen Integration chinesischer Zahlungsmethodenin den Häusern der KaDeWe Group im Jahr 2018 wird Wirecard nunden gesamten Zahlungsprozess am POS abwickeln- Die KaDeWe Group betreibt die deutschen Luxuskaufhäuser KaDeWe,Alsterhaus und Oberpollinger- Der Umsatz der KaDeWe Group betrug 2018 rund 600 Millionen Euro,der überwiegende Teil davon bargeldlosWirecard, der global führende Innovationstreiber für digitaleFinanztechnologie, baut seine Zusammenarbeit mit der KaDeWe Group,dem Betreiber der bekanntesten deutschen Kaufhäuser fürLuxusprodukte, aus. Nach der erfolgreichen Integration von mobilenZahlungsmethoden für chinesische Kunden in den Kaufhäusern der Gruppeim Jahr 2018 wird Wirecard nun den gesamten bargeldlosenZahlungsverkehr am POS abwickeln.Die KaDeWe Group besteht aus drei Häusern: Dem KaDeWe in Berlin,eines der größten und renommiertesten Kaufhäuser weltweit, demAlsterhaus in Hamburg und dem Oberpollinger in München. Allein dasKaDeWe begrüßt täglich über 50.000 Kunden und ist heute sowohlShopping-Destination als auch touristische Sehenswürdigkeit fürlokale und internationale Kunden.Über die digitale Wirecard Financial Commerce Platform habenEinzelhändler wie KaDeWe Group Zugang zum kompletten WirecardEcosystem einschließlich Value-Added Services wie Datenanalytik, diezur Optimierung des Kundenerlebnisses beitragen und einenganzheitlichen Unified Commerce ermöglichen.Im deutschen Einzelhandel steigen die Umsätze jedes Jahr stetig.Bis 2022 sollen diese auf 666 Milliarden Euro steigen. Als größteVolkswirtschaft Europas und eines der bevölkerungsreichsten Länderder Region ist Deutschland ein attraktiver Markt für denEinzelhandel. Die KaDeWe Group, ein wichtiger Player in der deutschenPremiummarkenbranche, verzeichnete 2018 einen weiter steigendenAnteil an bargeldlosem Umsatz. Auch seit der Integration mobilerZahlungsmöglichkeiten wie Alipay und WeChat Pay konnte dasUnternehmen mit entsprechender Marketing-Unterstützung im Jahr 2018dank Wirecard mit chinesischen Kunden weiter wachsende Ergebnisseerzielen."Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit Wirecard auszubauen undweiterhin allen unseren Kunden eine schnelle und einfache Bezahlunganzubieten", sagt Dr. Michael Peterseim, CFO der KaDeWe Group. "AlsBetreiber der bekanntesten deutschen Kaufhäuser ist es für unsunerlässlich, jedem einzelnen Gast das bestmögliche Kundenerlebnis zubieten, und wir freuen uns, einen kompetenten und erfahrenen Partnerwie Wirecard an unserer Seite zu haben."Bei der anfänglichen Integration werden alle drei Kaufhäuservollständig mit der POS-Lösung von Wirecard ausgestattet. Das Projektumfasst 450 stationäre und mobile Geräte für ein schnelles undkomfortables Bezahlverfahren."Der bevorzugte Anbieter für digitale Zahlungen für die KaDeWeGroup zu sein, belegt den Erfolg unserer bisherigen Zusammenarbeit",ergänzt Alexander Hahn, Vice President POS Retail Solutions beiWirecard. "Nach der Integration von Zahlungsmöglichkeiten fürchinesische Kunden ins Kassensystem wird Wirecard nun den gesamtenZahlungsprozess für die Häuser in Berlin, Hamburg und Münchenübernehmen. Diese Ankündigung beweist einmal mehr unsere Kompetenznicht nur im Bereich chinesischer Bezahlprozesse, sondern auch imgesamten Zahlungsprozess. Das beinhaltet auch Value-Added Serviceswie Datenanalyse, mit der Händler das Kundenerlebnis personalisierenund weiter verbessern können. Wir freuen uns auf eine erfolgreicheIntegration und den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit mit der KaDeWeGroup."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über The KaDeWe Group:Innovativ, luxuriös und wegweisend - das KaDeWe, das Alsterhausund der Oberpollinger zählen zu den bedeutendsten Department StoresDeutschlands und zu den renommiertesten in ganz Europa. Mit ihrerbeeindruckenden, über 100-jährigen Geschichte sind sie zuunverwechselbaren Markenzeichen ihrer Städte geworden. Sie stehen fürein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis, internationalesMarkenportfolio und exzellenten Service. Sie entführen in eine Welt,die inspiriert und informiert, die nicht alltäglich ist, sondernetwas ganz Besonderes. Ihre außergewöhnlichen Inszenierungen undEvents sind neben der einzigartigen Produktauswahl von besondererAnziehungskraft. Seit 2015 sind das KaDeWe, das Alsterhaus und derOberpollinger unter dem Dach der KaDeWe Group vereint. Das HeadOffice der KaDeWe Group ist in Berlin.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comMedienkontakt The KaDeWe Group:The KaDeWe GroupMarie-Theres LehmannTel.: +49 (0) 30 701 722 265E-Mail: marie-theres.lehmann@kadewe.deOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell