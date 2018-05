Wirecard erweitert Portfolio an Mehrwertleistungen und bietet ab sofort Kredite für Bestandskunden - schnell und voll digitalisiert / Digitale Kreditvergabe durch Echtzeit-KI-Technologie

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationaleInnovationsführer im Bereich digitale Finanztechnologie, erweitertsein Ökosystem an Mehrwertleistungen und bietet ab jetzt Kredite überseine Plattform für bestehende B2B-Kunden an. Händler können beiWirecard ab sofort von flexiblen digitalisiertenKreditvergabeprozessen zu günstigen Konditionen profitieren.Das System zur Kreditbewertung und -entscheidung ist in diedigitale Payment-Infrastruktur von Wirecard direkt integriert. Überein auf Künstliche Intelligenz (KI) basiertes Datenanalyse-System,welches die Daten von jahrelangen Geschäftsbeziehungen im Bereich derZahlungsabwicklung nutzt, kann eine Bewertung in Echtzeit vorgenommenwerden. Händler, die akuten Finanzierungsbedarf haben, profitierensomit von unbürokratischen Entscheidungsprozessen und verkürztenWartezeiten bei Kreditauszahlungen.Alexander von Knoop, CFO der Wirecard AG, kommentiert: "In denletzten Jahren ist Wirecard vom reinen Payment-Anbieter zu einemführenden Spezialisten im Bereich digitaler Finanztechnologiegewachsen. Unsere globale Strategie verfolgt das Ziel, eine möglichstbreite Palette an digitalen Finanzdienstleistungen aus einer Hand undauf einer digitalen Plattform anzubieten. Das Kreditangebot schafftsomit nicht nur einen großen Mehrwert für unsere Kunden, sondernnutzt auch unmittelbar die Möglichkeiten einer global einheitlichendigitalen Plattform."Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird das Angebot zurKreditfinanzierung nun im Rahmen der Erweiterung desWirecard-Ökosystems international ausgerollt. Dabei kooperiertWirecard mit großen Finanzinstituten und bringt damitEchtzeit-KI-Technologie und traditionelle Bankdienstleistungenzusammen.Neben mittleren und größeren Kunden besteht künftiges Potenzialvor allem im KMU-Segment. Wirecard kann mit einer maßgeschneidertenKreditlösung nun gezielt auf den Liquiditätsbedarf und dieBedürfnisse von KMUs eingehen. Schon heute sind knapp 240.000B2B-Händler an die Wirecard-Plattform im Bereich digitalerZahlungsabwicklung angeschlossen - darunter sind 37.000 große undmittelständische sowie rund 200.000 kleinere Unternehmen.Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell