Wirecard erweitert Partnerschaft mit der indischen RBL Bank, um finanzielle Integration voranzutreiben / Hunderttausende Kunden profitieren von Bargeldabhebungen, Einzahlungen und Kontostandsabfragen

Aschheim (München)/Chennai (ots) - Wirecard, der global führendeInnovationstreiber für digitale Finanztechnologie, gibt heute seineerweiterte Partnerschaft mit der RBL Bank zur Förderung derfinanziellen Integration in Indien bekannt. Diese Partnerschaft wirdes ermöglichen, künftig digitale Zahlungs- und Banking-Vorgängeanzubieten, die für alle indischen Bürger auch in abgelegenenGebieten zugänglicher sind.Zusammen mit RBL wird Wirecard seine Agenten im Einzelhandelbefähigen, finanziell unterversorgten Bewohnern den Zugang zuZahlungs- und Banking-Dienstleistungen zu ermöglichen - dazu gehörenBargeldabhebungen und Einzahlungen sowie Kontostandsabfragen. Derzeitsind fast 5.000 Agenten für das Programm registriert. Verbraucherbenötigen lediglich ihre lokale Aadhaar-Identifikationsnummer - einebiometrische Datenbank, die jedem indischen Bürger eine eindeutigeIdentität verleiht und mit einem Bankkonto verbunden werden kann - umvon diesen Services über das Wirecard-Agentennetzwerk zu profitieren.Der Service steht allen indischen Bürgern mit einer Aadhaar-Nummerund einem angeschlossenen Bankkonto zur Verfügung. Heute haben rund90% der indischen Bevölkerung eine Aadhaar-Zahl und 80% derErwachsenen ein Bankkonto.Dank Wirecard haben hunderttausende Inder Zugang zuFinanzdienstleistungen und anderen damit verbundenen Services wieTicketing, mobiles Aufladen, Versicherung oder Logistik über daslandesweite Wirecard-Agentennetzwerk. Zudem können Tausende vonEinzelhändlern zusätzliches Geld verdienen, indem sie die finanzielleIntegration in Indien vorantreiben. Mit der erweiterten Partnerschaftzwischen Wirecard und der RBL Bank können die Wirecard-Agenten einnoch breiteres Spektrum an digitalen Finanzdienstleistungen anbieten."Unsere erweiterte Partnerschaft mit der RBL Bank wird dazubeitragen, dass sowohl städtische als auch ländliche BewohnerIndiens, unabhängig von ihrer Bank, noch mehrTransaktionsdienstleistungen erhalten. Als führender Anbieter vondigitalen Finanzdienstleistungen freuen wir uns, diese innovativeLösung zu unterstützen", sagt Anil Kapur, Managing Director India beiWirecard. "Gemeinsam mit der RBL Bank richten wir uns an dieBedürfnisse der Verbraucher, die schnelle und sichereFinanzdienstleistungen verlangen, egal wo sie sich befinden."Über Wirecard:Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsendendigitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bietensowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendesÖkosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativendigitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz.Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den BereichenPayment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing,Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allenVertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierteFinanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen ausallen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG istan der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISINDE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie unsauf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.Über die RBL Bank:Die RBL Bank ist eine der am schnellsten wachsenden PrivatbankenIndiens mit einer expandierenden Präsenz im ganzen Land. Die Bankbietet spezialisierte Dienstleistungen in sechs Geschäftsbereichenan: Corporate & Institutional Banking, Commercial Banking, Branch &Business Banking, Agri Business Banking, Development Banking andFinancial Inclusion, Treasury and Financial Markets Operations.Derzeit betreut sie über 5,82 Millionen Kunden in 21 indischenBundesstaaten und Union Territories. Die RBL Bank ist sowohl an derNSE als auch an der BSE (RBLBANK) notiert. Weitere Informationenunter www.rblbank.comPressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell